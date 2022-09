Césra Acuña, candidato a gobernador regional de La Libertad de Alianza Para el Progreso (APP), protagoniza audios en los cuales se le oye presionar a la presidenta del Congreso, Lady Camones, y a miembros de su bancada para aprobar leyes a favor de su postulación.

El portal Epicentro TV difundió grabaciones de un evento partidario que se llevó a cabo esta semana en la cual participó Camones, así como asesores y congresistas de APP. Ahí, el excandidato presidencial y ahora postulante para gobernador regional exige que se agilice la aprobación para la creación del distrito Alto Trujillo.

“El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, osea, nos ha dado la pelota”, se le oye decir a Acuña.

El líder de APP destaca quela iniciativa es enviada por el Gobierno y no del Congreso, ya que cuando lo hace el Parlamento “no va a salir, está engañando”.

“Ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tiene que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo”, son las instrucciones que da el candidato de APP.

César Acuña destaca en reiteradas ocasiones que el proyecto debe ser atribuido al Congreso y, específicamente a APP.

“Lo que hay que evitar es que se cuelguen del proyecto. Acá no es el alcalde, acá es APP [...] Va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles él. Entonces es un acto político. Aquí no hay alcalde, aquí es el Congreso, y quien va a sacar réditos es el alcalde [...] Yo me voy a comprometer. Yo voy a ser el gestor, no el alcalde porque la bancada no la tiene el alcalde, no tiene APP, lo tengo yo. Tenemos que ser políticos, todo está planificado”, advirtió.

Acuña Peralta es específico en sus instrucciones y asegura que la bancada de APP tiene “tarea”. “No sé cómo lo hacen, dictamen de la Comisión de Descentralización, la siguiente semana entra a agenda lo aprueba el congreso y tú ahí vas tú allá, se va Lady allá”, detalla.

El proyecto de ley 2903/2022-PE enviado el 26 de agosto por el Gobierno al Parlamento se encuentra actualmente, como señala César Acuña, en la Comisión de Descentralización. Específicamente, busca crear el distrito del Alto Trujillo.

Lady Camones participa en audios

En las grabaciones también se oye una participación activa de la presidenta del Poder Legislativo, Lady Camones, quien detalla cómo se comprometió con Carlos Anderson, no agrupado, para priorizar una ley a favor del proyecto Chavimochic. Sin embargo, César Acuña se muestra en contra de la iniciativa.

“Yo ya me comprometí con él (Carlos Anderson) pero él no ha logrado los votos. Entonces [...] no le va a ayudar, presidente, eso. Lo del Alto Trujillo creo que sí, es un tema popular”, evalúa la titular del Congreso.

“Cuál es mi opinión de Chavimochic. Yo no estoy de acuerdo que la empresa que robó al país siga haciendo una obra en La Libertad, porque en el fondo es la misma empresa maquillada. Ahí tenemos que sacar a todos, y para mí, obra pública. Si tanto quiere Castillo apoyarnos a nosotros, que lo haga el Estado”, responde César Acuña.

En otro momento, Lady Camones cuestionó la labor del Congreso que ahora preside, al manifestar en la reunión partidaria que hay 100 proyectos de ley que esperan dictamen, de los cuales 50 son declarativos.

“Estamos mal porque nosotros estamos trabajando mal. Pésima calidad de proyectos. Entonces a nosotros como congresistas [...] que estamos haciendo mal, no es que yo quiera salvar la responsabilidad, de repente yo ahorita soy la cara del congreso, pero aquí todos estamos trabajando mal. Y repito, no hay compromiso”, indica la parlamentaria.