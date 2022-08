El abogado Benji Espinoza aseguró que no puede revelar el motivo por el que renunció a la defensa legal del presidente Pedro Castillo y de su esposa, Lilia Paredes, debido a que estaría violando el secreto profesional.

En diálogo con la prensa, horas después de que anunciara su renuncia a la defensa de la pareja presidencial, el letrado explicó que tanto Castillo Terrones como Paredes Navarro están siendo sometidos a una persecución mediática.

“No voy a señalar las razones de mi renuncia, eso solo le compete a mi cliente y a mí. Yo le he dicho al presidente mis razones. Yo tengo códigos, mal haría yo de hablar de asuntos que solo nos incumben a nosotros, estamos hablando del secreto profesional, secreto cuyo único titular es el cliente, no el abogado. El único que libera el secreto profesional es el cliente y si no me autoriza, las razones de mi renuncia solo las sabrán el presidente, la primera dama y yo”, manifestó a los medios.

“Son razones que he tenido y que se las he dicho a mis clientes, mal haría yo en violar el secreto profesional y decirles eso a ustedes”, añadió.

Sin embargo, Espinoza Ramos dijo que no se retracta de ninguna de las líneas de defensa que articuló cuando fue abogado de Castillo y Paredes. En ese sentido, consideró que existe un “linchamiento” en su contra.

“Son personas [Paredes y Castillo] que yo creo que están siendo sometidas a un linchamiento nunca antes visto en la historia de la República, ¿Dónde se ha visto que un presidente en funciones sea investigado?, yo mantengo toda mi línea de defensa”, precisó.

La renuncia de Espinoza se da luego de que el día de ayer el Ministerio Público no pudiera detener a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Castillo, en Palacio de Gobierno y este miércoles tampoco pudo hallarla en su domicilio de la región Cajamarca. Hasta el momento su paradero es desconocido.