Benji Espinoza, abogado de la primera dama, Lilia Paredes, descartó que su patrocinada haya lavado activos, recibido dinero ilegal o que integre alguna organización criminal.

“Se va a demostrar en la investigación que Lilia Paredes no tiene un céntimo mal habido, no tiene desbalance patrimonial, que no le van a hallar ningún acto de lavado o que pertenece a una organización criminal”, aseveró a los medios tras reunirse con el presidente Pedro Castillo.

En esa línea, descartó que se haya demorado el ingreso de la fiscalía y de la policía durante la diligencia llevada a cabo el día de ayer para facilitar el escape de la cuñada del presidente, Yenifer Paredes.

“No hubo ninguna obstaculización, es importante establecer, las diligencias se hacen siguiendo el debido proceso. Yo tuve que venir a la diligencia para participar, primero hay que respetar los protocolos de la Casa Militar y luego esperar la presencia de la defensa”, manifestó.

Cabe indicar que Lilia Paredes y Yenifer Paredes han sido señaladas por el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder como presuntas integrantes de esa misma agrupación delictiva. En ese marco, se dispuso ayer la detención de Yenifer Paredes y otras personas, sin embargo la cuñada del jefe de Estado no fue hallada.