El periodista Beto Ortiz fue entrevista por su colega Milagros Leiva y durante su paso por “Vida y Milagros”, habló sobre las críticas que recibió por no entrevistar al expresidente Alan García cuando era investigado por sus vínculos con Odebrecht.

En medio de su explicación, Beto Ortiz reconoció que la personalidad de Alan García le fascinaba, pues para él ha sido el presidente más culto de los últimos tiempos.

“¿Las entrevistas a García eran criticables? Sin duda porque a mí la personalidad de Alan García me fascinaba. Para mí era el presidente más culto y más preparado para ese cargo que hemos tenido en las últimas décadas”, dijo Beto Ortiz.

Incluso, el periodista se lanzó a comparar la inteligencia de Alan García con la del mandatario Martín Vizcarra y otros expresidentes.

“Si tú te pones a comparar erudición, inteligencia y los pones en una competencia a Vizcarra con Alan, ¿Qué pasaría? O a Humala con Alan, entonces a mí me seduce inteligencia y la erudición me trasmite respeto, entonces si un entrevistado que ha sido presidente y exhibe su orfandad con la poca lectura, ya me empieza a desalentar”.

Eso sí, Beto Ortiz aseguró que nunca fue un “ayayero" de Alan García y retó a quienes lo llaman así.

“Yo los reto a todos los que me critican que he sido comechado con Alan, que me encuentren una entrevista en la cual yo me haya sentado con el presidente Alan García, nunca lo entrevisté siendo presidente. Entonces, ¿Cómo me pueden decir ‘ayayero del presidente’ cuando siempre lo entrevisté cuando estaba fuera de presidencia”, sentenció.

