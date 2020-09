Carla García, hija del fenecido expresidente de la República, Alan García sorprendió a todos en su cuenta de Twitter tras anunciar su ingreso al partido de su progenitor. Ella agradeció el apoyo de sus seguidores por dar un paso en su vida.

“Quiero agradecer la generosidad que tienen conmigo apristas y no apristas, hoy. Me inscribí en el APRA porque creo en los ideales del partido y aunque sabía que la maquinaria del odio se iba a activar, no calculaba la cantidad de afecto y buenos deseos que iba a recibir también”, escribió en su cuenta de Twitter.

Vale indicar, que Carla García es una ex conductora de TV y tiene una gran legió de seguidores como trolls. Mediante su cuenta @esquinabaja suele opinar de diferentes temas en sus redes sociales y no solo ha recibido el apoyo de sus fans sino también varios comentarios en su contra.