Carlos Morán: “Martín Vizcarra no me ha desautorizado, propuesta sigue en pie”

El ministro del Interior, Carlos Morán, señaló que la propuesta para destinar el personal policial que resguardaba a altos funcionarios - como congresistas - sigue en pie y que no fue “desautorizado” por el presiente de la República, Martín Vizcarra, en las declaraciones que este último brindó el martes.

“(Reasignar personal policial) es una iniciativa del presidente. La iniciativa sigue en pie, el presidente no me ha desautorizado. Más allá de la fórmula legal está la intención del Gobierno de combatir el déficit de policías. [...] No es solo congresistas, de acuerdo a la normalidad es también para jueces y fiscales. La iniciativa sigue en pie, no me siento desautorizado”, aseguró en conferencia de prensa.

El pasado 18 de febrero, el jefe de Estado indicó que la medida de retirar la seguridad policial a los nuevos congresistas, anunciada por Carlos Morán días antes, no se había definido y que se trataba de una “propuesta”.

“No se ha definido eso. Es una propuesta que se hace. La idea es mejorar la seguridad ciudadana a nivel nacional. Para eso la policía requiere más efectivos policiales y hay que ver cómo hacemos todos para contribuir”, dijo el mandatario ante la prensa.

Carlos Morán dijo sentir que todavía cuenta con la confianza del mandatario para ocupar el cargo de ministro del Interior, ya que de no ser ese el caso, no podría estar hablando sobre esta iniciativa ante la prensa.

“Todos los ministros estamos trabajando por el país voluntariamente y nuestro cargo está a disposición del presidente de la República cuando él lo requiera. Este es un puesto de confianza y estamos listos nosotros para salir del gabinete cuando el presidente nos retire la confianza”, manifestó.

El ministro del Interior saludó la actitud de las bancadas del nuevo Congreso que han aceptado que se reubique a los efectivos que se encargaban de su seguridad para patrullen las calles.

“Saludo que haya bancadas que hayan aceptado esta iniciativa. Estoy dispuesto a reunirnos para explicar esta iniciativa las bancadas”, agregó.

Finalmente, Carlos Morán señaló que en la reunión de hoy del Consejo de Ministros se decidió que renunciar al personal policial.

“Todo el Consejo de Ministros ha decidido acoger esta iniciativa y renunciar al personal policial, los que estaban como (vehículos) ‘seguidores’ pasarán a trabajar como seguridad ciudadana”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

Demanda a Rodrigo González Susana Umbert, Karen Schwarz y Cathy Sáenz

TE PUEDE INTERESAR