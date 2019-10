El excongresista Carlos Tubino brindó una entrevista exclusiva un día después de sufrir una agresión físico con un cono de tránsito por parte de la población al acercarse al Congreso de la República.

En entrevista con RPP Noticias, Tubino dijo que acudió al hemiciclo porque le habían informado que los accesitarios también podían ingresar como los miembros de la Comisión Permanente. Negó haber asistido por hacer un show.

“Yo no fui a hacer un show y verifiqué un día antes que cuando se cita a la Comisión Permanente, también pueden ir los accesitarios (...) en el transcurso de la mañana, Ursula Letona que también es accesitaria, también pudo entrar”, contó.

Carlos Tubino dijo haberse sorprendido al ver a la multitud de personas. “No sé de donde aparecieron, dónde estaba esa gente. Empezaron a entrar, a insultar y lo que a mí me llama la atención es que los policías no me dejaban pasar la barrera para estar a buen recaudo”.

Agregó que hará la denuncia del caso, por lo que actualmente se encuentra recaudando la información necesaria. “Yo estoy recolectando fotografía y videos, pues eso no solo me afectó a mí, sino a personas que estaban alrededor mío que eran periodistas que estaban cumpliendo su función”.