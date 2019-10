El excongresista Carlos Tubino escribió un polémico mensaje en su cuenta de Twitter y recibió miles de críticas, entre ellas la del expresidente del Congreso Daniel Salaverry.

Todo ocurrió cuando el exparlamentario se refirió a las elecciones congresales de 2020, que se realizarán en enero próximo, afirmando que a ninguna persona le “atraerá” postular porque en el año y cinco meses que durará este Parlamento no se recuperará lo “invertido en campaña”.

“Martín Vizcarra ha sumido al Perú en oscurantismo, al haber violado la Constitución para disolver Congreso; para salir de ello. Elecciones en enero: costo: 300 millones de soles. Motivo: elegir congresistas por 1 año 5 meses. Problema: ¡No atrae! Imposible recuperar $ invertido en campaña”, escribió el excongresista de Fuerza Popular.

Ante este comentario, Daniel Salaverry criticó duramente a Carlos Tubino y aclaró que ser congresista no es un “negocio” para recuperar una inversión.

“Lamentable leer esto de un ex marino y ex congresista. Ingresé a la política para trabajar por mi Patria, nunca lo vi como un botín o negocio donde se tiene que recuperar una inversión. Servir al Perú 🇵🇪 no tiene precio! Grau lo tenía muy claro!”, escribió el expresidente del Congreso.

Lamentable leer esto de un ex marino y ex congresista. Ingresé a la política para trabajar por mi Patria, nunca lo ví como un botín o negocio donde se tiene que recuperar una inversión.

Servir al Perú 🇵🇪 no tiene precio ! Grau lo tenía muy claro ! #ConValoresFirmes https://t.co/zwFfgqBBcm — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) October 7, 2019