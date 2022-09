El candidato al gobierno regional de La Libertad de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, dijo en un evento partidario que la bancada debe apoyar la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo porque no pueden relacionarlo al mandatario en los días antes de las elecciones del 2 de octubre.

En nuevos audios difundidos por Epicentro TV este sábado 3 de setiembre, se escucha al excandidato presidencial que ahora está tentando el Gobierno Regional de La Libertad reclamar que los congresistas de su propio partido sospechan que él está protegiendo a Pedro Castillo.

“Tiene que haber un comunicado, ver de qué forma se comunica para deslindar totalmente porque la bancada cree que yo estoy apoyando a Castillo y si la bancada no se pronuncia, menos mal que a mí me tratan bien. A mí no me insultan, nada, pero ‘ingeniero, ¿cuándo sale Castillo?’”, señala tras mostrarse a favor de la vacancia del presidente.

“Creo que debería haber un comunicado, un mensaje para que los peruanos sepan que no estamos blindando a Castillo. Y esos 34 días para mí son clave, clave, clave. No deben relacionarme con Castillo”, insiste Acuña, en alusión a los días que faltan para los comicios del 2 de octubre.

Acuña Peralta resalta la importancia de que gane la competencia para ser gobernador regional. “Para salvar el partido. Si no procedo, no ganan, entonces chay APP. Mira, si pierden la región La Libertad, chau, chau, chau APP”, destaca.

Lady Camones debe bajar a las bases

En otra parte de la reunión de APP que ocurrió este martes 30 de agosto, César Acuña vuelve a referirse a la presidenta del Congreso e integrante de su partido, Lady Camones, sobre quien en un audio anterior dijo que debía agilizar la aprobación de una ley para crear el distrito de Alto Trujillo para favorecer su candidatura.

“Que nuestra presidenta vaya a regiones, bajada de base [...] No hay que dejarlo solo a Castillo que haga su show [...] No hay que dejarlo a Castillo que salga solo al escenario. Su escenario es el pueblo y ahí se luce”, advirtió.

En respuesta, la presidenta del Poder Legislativo asegura que está trabajando “24/7″ desde que asumió el cargo.