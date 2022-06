El líder del partido Alianza para el Progreso (APP) y excandidato presidencial, César Acuña, decidió desestimar la denuncia que formuló contra el periodista Christopher Acosta, autor del libro “Plata como cancha”, debido a que “ya logró su objetivo” tras su triunfo judicial en primera instancia.

En diálogo con la prensa, a su salida de la Fiscalía, a donde asistió para firmar la desestimación del recurso, dijo que considera al periodista Acosta “como un hijo” que ha cometido un error.

“Lo que buscaba era rectificación moral, buscaba que mi nombre no fuera mancillado, entonces en primera instancia ya fue sentenciado [Acosta] por difamarme porque se demostró que me había difamado, entonces creo que ya no debo seguir mas allá porque ya logré mi objetivo. Además lo hago porque no estoy en contra de la libertad de prensa, pero creo que es bueno que sentencien a los periodistas que difaman”, expresó.

“Se acabó la novela, yo creo que [Acosta] es un joven de 33 años, Christopher es como un hijo mío que se equivocó y tiene derecho a reivindicarse a futuro, él tiene padres y no quisiera que se acuerden de él como un condenado por difamar, me quedo muy contento con la decisión de la primera instancia”, añadió.

De esta manera, Acuña Peralta decidió desestimar la demanda por difamación agravada que interpuso contra el periodista Christopher Acosta y el director de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, por el libro “Plata como cancha”.

Acuña presentó la querella en noviembre del 2021. La demanda de Acuña se sustentaba en que supuestamente 55 frases del libro serían difamatorias.