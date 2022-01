El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, dijo no sentirse “satisfecho” con la sentencia dictada por el 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima contra el periodista Christopher Acosta por la publicación del libro “Plata como cancha”.

En entrevista con Willax TV, indicó que no desistirá de su demanda porque su honor “vale mucho más”. También remarcó que no está contra la libertad de expresión, pero sí “contra la difamación”.

“No estoy satisfecho porque es una primera instancia. Esto va a demorar. No (voy a desistir) porque siento que mi honor vale mucho más. No estoy contra la libertad de expresión, pero sí contra la difamación. Soy demócrata y no sé por qué ahora todos los medios digan que la libertad de expresión está en peligro”, expresó.

En ese sentido, Acuña Peralta reiteró que Christopher Acosta no comprobó si las frases que utilizó para su libro eran ciertas o no y tomando dichos de otras personas.

“Me indignó cómo un joven periodista se pase noche tras noche escribiendo un libro sobre una persona tomando dichos de otras personas, sin haber comprobado si son ciertos o no”, subrayó.

“Si él (Christopher Acosta) me hubiera llamado, me hubiera dicho, yo realmente hubiera aceptado una conversación con él. Nunca habló conmigo, nunca me llamo”, dijo el excandidato presidencial.

Respecto a la versión del periodista de que se comunicó con su hijo Richard Acuña y con el excongresista Luis Valdez. También remarcó que ninguno de los dos le mencionó que Christopher Acosta quería hablar con él.

“Él está reconociendo que nunca habló conmigo. Él dice que ha llamado a Richard, Richard no es César Acuña. Él mismo está reconociendo que no ha hablado conmigo y dice que ha llamado a Lucho Valdez y Lucho Valdez no es César Acuña. Él está mintiendo, conmigo nunca habló. Nunca me mandó un correo, nunca me mandó un mensaje, nunca se comunicó conmigo”, acotó

“Yo he hablado con Richard. Richard nunca me dijo que Christopher quería hablar conmigo. Ni Richard ni Lucho Valdez me dijeron que Christopher quería hablar conmigo”, sentenció.

Como se recuerda, el juez Raúl Jesús Vega, del 30° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima, dictó una condena contra el periodista Christopher Acosta, por la publicación del libro ‘Plata como cancha’, de dos años de cárcel suspendida.

César Acuña acusó al periodista por considerar que unas 55 frases del libro eran difamatorias, a pesar de que consignan dichos de terceras personas, citan sesiones judiciales y congresales y demás declaraciones que antes no habían sido cuestionadas por el dirigente político antes de la publicación del libro.

En la sentencia también se incluyó al editor del libro del periodista, Jerónimo Pimentel y la casa editora Penguin Random House, quienes deberán pagar en forma solidaria con Christopher Acosta la reparación civil que asciende a 400 mil soles.

