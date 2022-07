El abogado de Bruno Pacheco, César Nakazaki, dijo que el proceso de colaboración eficaz de su defendido podría verse interrumpido si es que se remueve al coronel PNP Harvey Colchado del apoyo policial que tiene el equipo especial de la fiscal Marita Barreto.

“Sin necesidad de conversar (con Bruno Pacheco), para él es evidente: un factor central para que él y cualquier persona se acoja a un proceso de colaboración eficaz en un caso tan singular es que, si no hay una garantía de seguridad, no va”, comentó este sábado en declaraciones a RPP.

“Si no hay seguridad, no va el proceso de colaboración eficaz de Bruno Pacheco, y ¿a quién favorece que no lo continúe?”, reiteró.

MINTER no debe debilitar equipo especial de la PNP por enorme dificultad de investigar penalmente al Presidente. Salida del Coronel Colchado seria tan grave, que haría inviable procedimiento de colaboración eficaz de Bruno Pacheco. Sin protección real no hay colaborador eficaz. https://t.co/SCTDp9TUzz — César Nakazaki (@CesarNakazaki) July 30, 2022

Según informó El Comercio este viernes 29 de julio, el ministro del Interior, Willy Huerta, envió un oficio a la fiscal Marita Barreto para pedirle que la dirección del equipo especial de policías que apoyan a los fiscales anticorrupción recaiga en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Esto implicaría una remoción de dicho puesto en el equipo policial de Harvey Colchado, quien actualmente es director de la División de Búsquedas de la Digimin.

“Mininter no debe debilitar equipo especial de la PNP por enorme dificultad de investigar penalmente al Presidente. Salida del Coronel Colchado sería tan grave, que haría inviable procedimiento de colaboración eficaz de Bruno Pacheco. Sin protección real no hay colaborador eficaz”, manifestó también por redes sociales el abogado del exsecretario general de Pedro Castillo.

César Nakazaki dice que Bruno Pacheco no tendría su seguridad garantizada. (Canal N)

Nakazaki descartó que la situación de arresto domiciliario de Pacheco dependa de la predisposición que tenga para brindar información al Ministerio Público, al recordar que el Poder Judicial le otorgó una medida cautelar para que no cumpla prisión preventiva en atención a un supuesto riesgo contra su vida.

“El problema no es Bruno Pacheco en su situación procesal. Respecto a su vida y su familia, evidentemente entramos a una incertidumbre completa y el único que se va a terminar perjudicando es la sociedad porque no va a conocer la información que brinda el colaborador que está en el núcleo de la organización criminal”, concluyó el abogado.