Congresista comete tremendo lapsus en vivo: “Seguiré trabajando a favor de la corrupción”

La congresista Yessy Fabián (Huánuco), de la bancada de Acción Popular, cometió un tremendo lapsus en una entrevista en vivo y aseguró que continuará trabajando “a favor de la corrupción”.

El hecho se produjo cuando la legisladora declaraba a la prensa y le pedía “respeto” a su región por su voto a favor de la vacancia de Martín Vizcarra.

“Si mi voto ha sido a favor de la vacancia ha sido porque la conciencia y ustedes saben, conciudadanos de la región Huánuco, que fui una candidata limpia y honesta y seguiré trabajando a favor de la corrupción”, afirmó cuando era entrevista en Canal N.

Congresista comete lapsus y dije que trabajará por la corrupción

Inmediatamente, Yessy Fabián se disculpó entre risas y aseveró que tiene “las manos limpias” y la “frente en alto”.

“Contra la corrupción, ¿qué he hablado? No, no, es que lo estoy diciendo, contra la corrupción porque justamente tengo las manos limpias y tengo la frente en alto y tengo que trabajar. Decía eso porque se tiene que trabajar a favor del pueblo. No interpreten mal”, sostuvo.

Explicó que en su región “están incómodos” por la “desestabilización del país” y la crisis política, generada a raíz de la vacancia de Martín Vizcarra. Sin embargo, indicó que demostrarán que se trabajará a favor de la población.

“Yo los represento y vamos a demostrar con el trabajo desde el Poder Legislativo y esperemos que ahora el Poder Ejecutivo trabaje de la mano con el Poder Legislativo. Hay muchos trabajos por realizar a favor de la población peruana”, dijo.