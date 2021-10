El congresista José Cueto (Renovación Popular) criticó la designación de Luis Barranzuela como nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter), pese a que se desempeñó como abogado en casos donde se investiga a Vladimir Cerrón, Guido Bellido, y Guillermo Bermejo.

Antes de jurar al cargo ante el presidente de la República, Pedro Castillo, Luis Barranzuela envió un oficio al tercer despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos informando que dejará de ejercer la defensa legal del ex primer ministro, Guido Bellido, el partido político Perú Libre y el secretario general de esta agrupación, Vladimir Cerrón.

“Ha renunciado a la potestad que tenía como abogado de ellos, pero eso no le quita que sea el abogado de justamente (Vladimir) Cerrón, (Guillermo) Bermejo y que encima ha recibido una visita de ellos, se supone para decirles que ya no va a ser su abogado, se supone es una elucubración. Definitivamente que es un mal síntoma que haya sido nombrado”, criticó José Cueto en diálogo con la prensa.

La tarde del jueves, Roberto Barranzuela se reunió con el congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre), así como con Luis Trinidad Abarca, ambos sindicados por el delito de terrorismo en el 2006. Asimismo, el ministro del Interior también se entrevistó con el excandidato al congreso por el partido oficialista, Roger Nájar.

A su turno, el congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, dijo que el Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez “es más de lo mismo”. Del total de ministros, 12 fueron ratificados, mientras que 6 fueron retirados del cargo.

“Es más de lo mismo. No vamos a dar opiniones concretas y claras hasta no tener el análisis completo, pero por lo que aparenta seguimos con los mismos temas, de poner en algunos puestos a gente no idónea, que generen un conflicto a todo el Gabinete”, manifestó Montoya.

Sin embargo, Montoya subrayó que su bancada todavía no tomará una decisión sobre el Gabinete Ministerial para otorgar o no el voto de confianza.

“Estamos a unas horas de recién ser nombrado el Gabinete, no tenemos elementos de juicio completo para poder tomar una decisión, lo vamos a discutir como siempre faltando pocos días para la fecha (de el voto de confianza)”, aclaró.

El congresista de Renovación Popular también cuestionó la designación de Gisela Ortiz como nueva ministra de Cultura.

“Va a mejorar la relación (con el Ejecutivo), pero hay que se cautos en estas cosas porque no se puede dar opinión sin estar seguros de lo que vamos a decir. Hay que esperar un poco. Hay muchos informes (sobre Gisela Ortiz) de la época que hablan cuando estuvo en la misma universidad con gente que la reconoce, con profesores que la reconocen y que fue motivo de investigación”, advirtió.