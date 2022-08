La legisladora Nieves Limachi, de Perú Democrático, dijo que su sueldo como legisladora no le alcalza para pagar una deuda que mantiene con la Beneficencia Pública por un monto 48,945 soles por el arrendamiento de un restaurante llamado Miski Takiy, ubicado en Tacna.

“Estamos en el tema de conciliación. Voy a pagar de acuerdo a mis posibilidades obviamente, yo no tengo 48 mil soles de golpe, soy cualquier persona normal, es una deuda personal no es una deuda de autoridad. No, no me alcanza (el sueldo de congresista), yo tengo deuda hipotecaria ¿Quieres que te detalle mis cosas personales? por favor, sí voy a pagar, de acuerdo a mis posibilidades”, dijo a Radio Uno.

Según detallan informes de la Beneficencia Pública de Tacna, publicados por el diario Correo, la legisladora debe un total de 48,955 soles por no devolver durante siete años el local que tenía alquilado en la mencionada región.

Cabe indicar que Limachi Quispe ingresó como nueva congresista accesitaria en reemplazo del legislador Fernando Herrera, quien falleció el pasado 25 de octubre y su sueldo asciende a más de 15 mil soles al mes.

