La congresista Esther Saavedra (Fuerza Popular) lanzó comentarios xenófobos contra los inmigrantes venezolanos en el Perú y tuvo un comentario que llamó la atención de todos los asistentes a la sesión del pleno de este lunes.

Durante su intervención en el debate por la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo para la elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC), Esther Saavedra afirmó que los “venezolanos malos o buenos tienen que salir del Perú”.

Dirigiéndose al presidente Martín Vizcarra, la parlamentaria fujimorista pidió cerrar las fronteras para que nuestro país no sea “el patio trasero de América Latina” y los inmigrantes “no quiten trabajo" a los peruanos.

"Preocúpese por la inseguridad ciudadana. Le sugiero que se ocupen del tema de los hermanos venezolanos. Cierren las fronteras del Perú, que entran por la ventana, saquen al Ejército para apoyar a la policía en el control de los fronterizos", señaló.

"No podemos seguir así, no seamos el patio trasero de América Latina, un millón de inmigrantes, entre legales e ilegales, entre trabajadores y bandidos delincuentes, tienen que comer, tienen que dormir y vienen a quitar trabajo a nuestros peruanos", añadió.

Esther Saavedra incluso afirmó que a Vizcarra “le ha quedado grande el cargo” y pidió que se evalúe “cerrar la frontera como hacen otros países”. “Es el presidente de todos los peruanos, no de los extranjeros que vienen delincuentes, no de venezolanos malos o buenos tienen que salir del Perú”, aseveró.

Saavedra retó a uno de sus colegas a pelear cuando fue cuestionada por sus frases xenófobas: “Cállese usted, usted no me va a faltar el respeto, cállese. Cuando alguien habla, si no le han enseñado a respetar, el respeto se gana, no se le compra. Si quiere discutir conmigo, póngase mi falda y peleamos entre mujeres y no me friegues”.

“Quieres pelear, peleamos afuera, yo no te tengo miedo, no le tengo miedo a nadie. Yo estoy aquí por mi plata señor y estoy aquí defendiendo a mi región, a mi país. Que se evalúe cerrar la frontera como hacen otros países”, agregó.

Por su parte, Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) pidió la palabra y cuestionó al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, por no interrumpir la intervención de Esther Saavedra cuando lanzó frases xenófobas. También pidió disculpas a los venezolanos.

"Presidente he saludado en el pasado el manejo del debate que usted ha llevado del debate, bien ponderado, pero hubiese deseado que interrumpiese la intervención cuando se soltaron comentarios francamente xenófobos", manifestó.

“Aprovecho esta intervención para pedir disculpas a nuestros hermanos y hermanas venezolanos por las frases que se han dicho el día de hoy que evidentemente no representan el sentir de esta representación nacional”, sentenció.