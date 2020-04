El congresista Aron Espinoza Velarde (Podemos Perú) anunció a través de las redes sociales que fue dado de alta tras dar negativo a un nuevo examen de hisopado para el coronavirus (COVID-19), luego de ser diagnosticado con esta enfermedad. El legislador adjuntó el informe del Ministerio de Salud (Minsa) que da cuenta de dicho resultado.

“Estimados familiares y amigos, quiero compartir con ustedes el informe emitido por el Minsa, donde muestra el resultado negativo de mi examen de hisopado para COVID-19”, afirmó en un mensaje en su cuenta de Facebook.

El martes 14 de abril, Aron Espinoza informó que dio positivo al coronavirus, convirtiéndose en el séptimo legislador contagiado con la enfermedad. Indicó que se encontraba en aislamiento y no presentaba mayores síntomas.

Asimismo, consideró que pudo haberse contagiado mientras cumplía con labores de representación y fiscalización, cuando visitaba hospitales, centros de salud, comisarías y zonas de El Agustino, llevando apoyo en fumigación, entre otros.

“Quiero agradecer a todas las personas que mostraron preocupación y elevaron sus oraciones para mi pronto restablecimiento. Definitivamente sus muestras de aprecio me dieron la fuerza que necesitaba para vencer esta enfermedad”, escribió el congresista de Podemos Perú.

Solo unas horas después de su anuncio, Aron Espinoza retomó sus labores participando esta mañana de la entrega de donaciones de víveres en el asentamiento humano Praderas de Cristo Rey, en San Juan de Lurigancho, para familias de bajos recursos.

Según precisó, aún debe recuperar toda su capacidad física, que se vio afectada por la enfermedad después de estar 18 días en aislamiento.

“Creo que todavía me falta recuperarme físicamente porque esta enfermedad te consume emocionalmente, psicológicamente, te consume físicamente porque te afecta los pulmones. En mi caso no me ha afectado los pulmones, pero sí la capacidad para correr, caminar como antes de estar infectado. Hoy tengo que comenzar a agarrar el ritmo y como vuelvo a repetir, para eso me han elegido, no para estar en la oficina, en la casa, el pueblo me ha elegido para estar en estos momentos acompañándolo”, dijo.

