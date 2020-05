El abogado del excongresista Edwin Donayre, Elmer Suna, informó que su patrocinado presenta síntomas de COVID-19 Por esto, dijo que solicitará este lunes al Poder Judicial que otorgue a su patrocinado un indulto humanitario frente al riesgo de contagio con el nuevo coronavirus.

“El lunes a primera hora estoy presentando la documentación de un indulto humanitario para Edwin Donayre”, indicó al diario La República.

Donayre se encuentra recluido en el penal Castro Castro luego de ser declarado culpable del delito de peculado por haberse beneficiado con la venta de petróleo y gasolina de 84 octanos de propiedad del Ejército Peruano. Su condena es de ocho años y seis meses de cárcel.

El representante legal del exgeneral del Ejército señaló que su patrocinado presenta tos seca y fiebre, síntomas que podrían estar siendo producidos por el COVID-19.

“[Edwin Donayre] me ha referido exactamente que a partir del día de ayer en la tarde tuvo fiebre, en el transcurso de la noche ha comenzado a toser seco, en la mañana ha tenido dolor de cabeza y en los huesos. A las 9 de la mañana de hoy me llamó y no podía respirar bien”, sostuvo.

Suna explicó que a su defendido le corresponde abandonar la cárcel porque forma parte del grupo de riesgo debido a su avanzada edad y a su condición de hipertenso.

“Por su estado de salud de muchos años atrás está en riesgo su vida por el contagio del coronavirus. Padece de hipertensión y diabetes y más malestares. Es una persona de más de 75 años, propenso a que se contagie”, agregó.

