El congresista Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio) se refirió a su estado de salud y a su traslado a una clínica local tras dar positivo a la prueba del coronavirus (COVID-19).

Como se recuerda, el legislador se viene recuperando en la clínica Ricardo Palma. Desde allí se refirió a las críticas en las redes sociales por no haber acudido a un establecimiento público de salud.

“Recibir el diagnóstico respecto al COVID19, no ha sido fácil. Pero, no tengo por qué quejarme de la suerte que me toca vivir. Sería mezquino expresar molestia cuando allá afuera hay mucha gente que está pasando lo mismo y en peores condiciones”, expresó.

“Agradezco a mi hijo, que es médico, por tomar la mejor decisión, al notar que mi situación se complicaba, consultó a dónde llevarme, y en medio de la mayor crisis sanitaria que vive el país, simplemente terminé aquí, dónde sí había cama”, agregó.

Cabe indicar que el último domingo Fernández Chacón informó que se debió internar el jueves para una atención más especializada para superar el COVID-19. Actualmente recibe oxígeno en el centro médico.

El representante por Lima, de 77 años, indicó que viene evolucionando con mejoría a la enfermedad, tras presentar fiebre por varios días.

También comentó que como parte de las medidas de precaución que tomó, no asistió a ninguna de las reuniones presenciales del Congreso.

Con el caso de Fernández, ya suman 12 los congresistas que han informado el haber contraído el coronavirus. El primero fue el de Leslye Lazo (Acción Popular), quien recibió el alta abril.

