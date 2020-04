El congresista Aron Espinoza Velarde (Podemos Perú) anunció este martes que dio positivo al coronavirus, siendo el sexto legislador contagiado por esta enfermedad. Indicó que se encuentra en aislamiento desde el último viernes y no presenta mayores síntomas.

“Estoy en aislamiento desde el viernes, no tengo síntomas, estoy con una garraspera. Me dicen que por mi proceso debo estar en etapa de aislamiento, no tengo malestar ni otros síntomas”, afirmó en diálogo con Exitosa.

Espinoza Velarde consideró que pudo haberse contagiado mientras cumplía con labores de representación y fiscalización, cuando visitaba hospitales, centros de salud, comisarías y zonas de El Agustino, llevando apoyo en fumigación, entre otros.

Precisó también que se sometió tres veces a pruebas rápidas de coronavirus, pero el resultado fue negativo; sin embargo, con la prueba de hisopado se confirmó su verdadero diagnóstico.

“Desde el jueves de la semana pasada, cuando me enteré que había congresistas positivos, no me he comunicado con congresistas en forma personal sino en forma virtual”, agregó.

El legislador detalló que el agente policial encargado de resguardar su seguridad también se encuentra en aislamiento y que fue sometido a una prueba rápida, pero el resultado fue negativo.

Como se recuerda, los parlamentarios Felipe Castillo, Robinson Gupioc y Carlos Almerí también de la bancada de Podemos Perú, se encuentran diagnosticados por coronavirus. En la misma condición están los congresistas Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso) y Leslye Lazo (Acción Popular).

