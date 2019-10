Desde que el aún Presidente de la República, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso de la República, la cuenta de Twitter del Legislativo sigue alineada a las decisiones adoptadas por Pedro Olaechea.

Desde el Twitter, la cuenta oficial del Congreso informó de la suspensión del Vizcarra y ha compartido los diferentes mensajes de los congresistas que están en contra de la disolución del Congreso.

Lejos de tomar una postura imparcial, los administradores siguen generando controversia por sus breve comunicados. Esta vez, respondieron a un mensaje de Marisa Glave, quien exhortó a Olaechea “arrogarse poderes que no tiene”

Inmediatamente, desde la cuenta del Congreso afirmaron de manera enfática que “indiscutiblemente, el presidente del Congreso de la República del Perú”, generando todo tipo de comentarios.

Asimismo, desde esta cuenta, han retuiteado el reciente mensaje de Salvador Heresi, quien llamó ‘golpista’ a Martín Vizcarra.

“Vizcarra no solo pisotea Constitución con su “denegación fáctica” de Cuestión de Confianza sino “disolvió” @congresoperu con discurso en horas que no contaba con DS aprobado por Consejo de Ministros ni refrendo ministerial por lo que acto es nulo. Inclusive publicación apresurada en Diario de Decreto Supremo 165-2019-PCM sin contar con voto aprobatorio del Consejo de Ministros que aún no juramenta, a pesar del refrendo ilegal del Presidente de Ministros, es nulo. Esto se puede notar de la misma lectura del referido acto”, escribió Heresi.