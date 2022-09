El programa Punto Final reveló que la cuñada de Brunella Horna es la actual asistente de la expresidenta del Congreso, Lady Camones. Según el dominical, varias personas cercanas a la familia de Richard Acuña consiguieron trabajo en el Parlamento.

Se trata de Alejandra Stephanie Ojeda Morán, de 24 años y nacida en Arequipa, quien es la pareja de Gustavo Horna, el hermano mayor de Brunella Horna, prometida de Richard Acuña, el hijo del líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña.

De acuerdo a Punto Final, Alejandra Stephanie Ojeda Morán trabajó en el equipo de Richard Acuña y después fue asistente del congresista Luis Valdéz desde enero de 2021 hasta agosto de 2021. Ese mes, pasó a ser asistente de la expresidenta del Congreso Lady Camones.

“Es la pareja de Gustavo Horna, el hermano de Brunella Horna”, le dijo el reportero Beto Villar a Lady Camones, quien dijo que no sabía que Alejandra Stephanie Ojeda Morá era la cuñada de Brunella Horna.

“Ah, bueno, son cosas que, por ejemplo, yo desconozco, o sea, yo a Alejandra la tengo trabajando todo el periodo desde que inicié, es una buena chica, cumple con los requisitos, no tengo ninguna queja. Sobre su vida privada, realmente, ni de ella ni de los demás trabajadores yo me inmiscuyo”, dijo Lady Camones.

“No estoy obligada tampoco a conocer quién es su pareja, o sea, yo no me inmiscuyo en la vida privada de mis trabajadores, como que tampoco me gustaría que ellos se inmiscuyan en la mía”, expresó la expresidenta del Congreso.

No obstante, el dominical señaló que Alejandra Stephanie Ojeda Morán no cumpliría con los requisitos, pues no cuenta con ningún título registrado ante la Sunedu.

