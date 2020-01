El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro, Luis Carrasco, informó que hasta el momento Daniel Mora no ha presentado formalmente su renuncia a su postulación al Congreso, tras hacerse público una denuncia por violencia familiar contra su propia esposa.

Asimismo, admitió que dicha instancia estaba imposibilitada de excluir a Daniel Mora como candidato al Congreso porque el plazo ya había vencido.

En Radio Nacional, admitió que el informe que consignaba la denuncia contra Mora ingresó al JEE el pasado 7 de enero, pero no se podía excluir al candidato del Partido Morado porque la fecha para hacerlo venció el 20 de diciembre del año pasado.

"Es un informe fiscalizador de la hoja de vida y tiene fecha de recepción en mesa de partes 7 de enero. En el pronunciamiento que hemos emitido hemos referencia puntual a que no se le puede excluir porque el informe de la corte llegó después del 20 de diciembre, que era la fecha límite", expresó.

“El 20 de diciembre era la fecha límite para excluir candidatos por omisiones en las hojas de vida. el 27 de diciembre era el último día para resolver apelaciones en el Jurado Nacional de Elecciones. Desde el momento que ingresó ese informe ya estábamos imposibilitados de excluir a ese candidato por acuerdo del Pleno del JNE”, agregó.

Carrasco explicó que el informe sobre la situación de Daniel Mora fue elaborado por el órgano de fiscalización que no depende del Jurado Electoral Especial, sino que es personal del JNE. También reiteró que las reglas respecto a los plazos deben cumplirse.

"No podemos cambiar las reglas […] Frente a un antecedente que el Jurado Nacional de Elecciones dice que hasta el 20 podía excluir, yo no puedo reiterar un pronunciamiento contrario a lo que me dice mi supremo ente. Son reglas que hay que cumplirse", anotó.

En ese sentido, Carrasco también refirió que el Partido Morado no ha presentado ningún documento al JEE Lima Centro para oficializar el retiro de Daniel Mora y solo ha entregado un escrito donde solicita dicha medida.

"Para solicitar el retiro hay una formalidad, se tienen que presentar los documentos que acrediten cómo se adoptó el acuerdo, que tiene una propuesta previa y si esa propuesta se acogió o no. Eso no se ha anexado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tampoco se trata de atribuirle responsabilidad al Jurado Electoral", aseveró.

Como se recuerda, el 20 de marzo del 2019, Lilia Jaureguy denunció a Daniel Mora por violencia familiar. El examen médico practicado a la esposa del excongresista reveló huellas de lesiones traumáticas recientes en el rostro, antebrazo izquierdo y la rodilla izquierda.

Tras la denuncia, el Octavo Juzgado de Familia dispuso que Mora "se someta a una terapia psicológica por el periodo de tres meses [...], a efectos de lograr el control de sus emociones e impulsos". El juzgado también derivó el caso a la fiscalía penal.

Tras conocerse el hecho, Daniel Mora anunció su renuncia a su candidatura al Congreso y a su militancia en el Partido Morado.

