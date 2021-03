Para Daniel Salaverry, candidato presidencial por Somos Perú, la vacunación y la reactivación económica son los dos asuntos que priorizará en un eventual gobierno suyo, y en los que debería estar enfocado el país en vez de las acciones del expresidente Martín Vizcarra. En entrevista con OJO aborda estos y otros temas.

- Una facción del partido Somos Perú solicitó su renuncia y la de Vizcarra, ¿qué opina sobre ello?

No es ninguna facción, es el señor (Juan Carlos) Zurek con dos señoras más que no son ni siquiera militantes del partido. Y el señor Zurek solo funge de dirigente en el papel porque desde su derrota catastrófica en el 2018 ya no ha vuelto a poner un pie en el partido, más bien habría que preguntar a quién está apoyando y por qué están haciendo este tipo de trabajo sucio.

- ¿Ha pensado dar un paso al costado después de lo ocurrido con Vizcarra?

No solamente no he pensado en eso, sino que en este momento estoy recorriendo el norte del Perú (…) Yo entiendo que haya gente que se acueste y despierte soñando con Vizcarra, que sueñe todos los días que tanto él o yo renunciemos para poder tener una opción en las elecciones, pero eso no va a ocurrir.

- ¿No cree que el escándalo del “Vacunagate” es motivo suficiente para apartar al expresidente del partido?

Vuelvo a repetir, imagino que es lo que quisieran los adversarios, los mismos que tienen sus bancadas en el Congreso y que ahora están buscando inhabilitarlo a toda costa para lograr ganar en la mesa lo que no pueden en la cancha. Yo los invito más bien a que recorran el Perú, a que visiten los centros poblados, los distritos más humildes del Perú para que vean el respaldo que tiene no solo Martín Vizcarra sino las candidaturas de Somos Perú.

- En todo caso, ¿afirma -como lo ha dicho Vizcarra- que la relación entre ustedes se mantiene sólida?

Así es, somos un equipo de trabajo, venimos trabajando juntos para llevarles las soluciones a los problemas que aún persisten en el país en el tema de titulación, de agua potable, de apoyo al agro, para reformar la educación, la salud, lo que hemos hecho es dividirnos el trabajo.

- ¿Esto no ha marcado distancia entre ustedes?

Yo he dado mi posición de que me parece un error político y hasta una falta ética no haber anunciado que se iba a poner estas dosis experimentales, pero ya está dicho, él ya hizo sus descargos, ha pedido disculpas públicas y no puede continuar el Perú entero enfrascado en estos temas.

- Respecto a sus propuestas, ha señalado que emprenderá reformas integrales en salud, ¿qué implica?

Primero, asegurar la vacunación de por lo menos el 80% de los peruanos hasta fin de año para lograr la inmunidad colectiva y esto lo vamos a conseguir convocando en este trabajo a las Fuerzas Armadas, a la empresa privada, a las iglesias, a los gobiernos locales para elaborar un plan en conjunto y distribuir las vacunas desde el día que pisen tierra peruana. Tenemos que trabajar en eso desde ahora, pero a la par vamos a fortalecer e invertir 5 mil millones de soles en mejorar toda nuestra red de atención primaria, es decir, puestos de salud, postas médicas, policlínicos. Tenemos que mejorar su infraestructura, su equipamiento e implementar nuevas plazas para especialistas médicos.

- ¿Cómo califica la atención de la pandemia tanto en la gestión de Vizcarra como en la de Francisco Sagasti?

Mira, Vizcarra recibió una carreta para correr el Dakar. No recibió un sistema de salud pública desarrollado, recibió un sistema abandonado por décadas y tuvo que contener la expansión del virus con las herramientas que tuvo a la mano, se hicieron grandes esfuerzos para pasar de 100 camas UCI a 1700 para construir los hospitales de contingencia, se contrató nuevos especialistas en salud. El Gobierno de Sagasti está haciendo también lo suyo. Será ya la población quien finalmente evalúe qué se hizo bien y qué se hizo mal. Hoy día yo le sugiero al presidente Sagasti que no pierda un día más y que empiece a elaborar el plan de distribución a nivel nacional de estas vacunas, cómo vamos a hacer para llevar las vacunas a las comunidades altoandinas o cómo vamos a hacer para llevar la vacuna a las comunidades selváticas que están a 6 u 8 horas.

- Pero, ¿no considera que hubo errores tomando en cuenta que el Perú tiene una de las más altas tasa de mortalidad en el mundo?

Te vuelvo a repetir. El sistema de salud público en el Perú es precario y estaba abandonado durante décadas. Obviamente la gestión no ha sido perfecta, se han cometido errores pero porque nadie sabía cómo lidiar con este virus y recién se ha descubierto la vacuna.

- Otro golpe que ha dado la pandemia es a la economía y el trabajó. ¿Qué propone para los peruanos que se han quedado desempleados?

El paso uno es la vacunación, el dos reactivar nuestra economía y lo vamos a hacer generando empleo en tres sectores: invirtiendo en el agro, en la infraestructura con más de 200 megaobras de impacto nacional y apoyando a nuestras microempresas. Tenemos una propuesta muy concreta, por ejemplo, para el tema del empleo juvenil. Todas aquellas pequeñas empresas, microempresas, medianas empresas que generen un nuevo puesto de trabajo y contraten a un joven hasta los 29 años, ese sueldo que le pagan van a poder descontarle de su impuesto a la renta durante los próximos dos años. Tenemos que apoyar a nuestras empresas con estos beneficios y estímulos tributario, pero a la vez tenemos generarle oportunidades a nuestros jóvenes.

- ¿Apuesta por un cambio de Constitución?

Debemos reformar varios capítulos y, como no creemos en los parches, sí consideramos que lo mejor sería elaborar una nueva (...). Por ejemplo, en lo económico queremos dar énfasis en lo social. Cambios en lo político para que quede claro qué significa incapacidad moral y no se pueda vacar tan fácil a un presidente o para que un presidente tampoco pueda cerrar tan fácilmente el Congreso. Tenemos que dejar claro eso.

- Hoy en día las encuestas no lo favorecen, ¿cómo toma esos números?

Tengo la suficiente experiencia como para saber que la foto de una encuesta muchas veces no refleja lo que ocurre en la calle. Yo recorro el país a diario y lo hago pueblo por pueblo y esa es la mejor encuesta, el respaldo de la población, el cariño, la fuerzas que te da cada madre de familia cuando sale a la puerta de su casa y dice que cree en nuestro proyecto político, que confía en nosotros. Yo estoy seguro que ese 50% de peruanos que aún son indiferentes al proceso electoral, conforme se acerquen al día de la elección, va a ir tomando conocimiento de quiénes son los candidatos, qué cosa proponen, qué experiencia de gobierno en gestión tienen y allí es donde nosotros vamos a marcar la diferencia.

- ¿Qué lo diferencia de otros candidatos?

Que tengo experiencia de gestión. He sido presidente del Congreso en un año muy difícil para el país y siempre puse los intereses de mi país por encima de cualquier otro interés particular, partidario o personal. Soy un tipo honesto y decente, y cuando he tenido la oportunidad de ejercer un cargo de poder lo he hecho pensando en beneficiar a los peruanos, a diferencia de otros. Mira tú cómo se comportó Keiko cuando tuvo poder a través de una bancada. Mira tú cómo se comportó Verónica Mendoza cuando era asistente de Nadine y le cargaba las agendas. Mira tú cómo se han comportado los partidos políticos que tienen ahora su bancada, vacando inconstitucionalmente a Vizcarra, pisoteando la Constitución, confrontando la democracia, debilitando la democracia. Que la gente saque sus conclusiones.

- ¿Haber estado en distintos partidos como Fuerza Popular y el APRA, entre otros, no lo hace partícipe de una política camaleónica?

En absoluto, mis principios no han variado, al contrario, si yo me hubiera sometido a las imposiciones primero de la cúpula del APRA y luego de Keiko Fujimori aceptaría que estoy en un error, pero nunca me sometí a esas imposiciones y nunca les acepté hacer nada incorrecto porque para mí una cosa es ser leal y otra cosa es ser cómplice.

¿Quién es Daniel Salaverry?

Nació en Trujillo, La Libertad, el 7 de agosto de 1972. Estudió Arquitectura en la Universidad Privada Antenor Orrego. El Partido Aprista Peruano fue el primero con el que postuló a regidor y ganó. En el 2016 se convirtió en congresista del partido Fuerza Popular y llegó a la presidencia del Congreso en el periodo 2018-2019. Cuenta a OJO que dejó su casa a los 18 años con un hijo en brazos y “todo lo que he conseguido desde entonces es a base de mi trabajo”.

Dato

Respecto a la Policía, Salaverry considera que se requiere plantear una reforma que empiece por mejorar los filtros en las escuelas de suboficiales, los sueldos y la calidad de vida de los agentes. Por otro lado, en educación asegura que reforzará a la Sunedu, pero le pide que las tesis de bachillerato se evalúen por contexto.

