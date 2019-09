El expresidente del Congreso Daniel Salaverry, quien fue suspendido 120 días por recomendación de la Comisión de Ética, volvió a opinar en contra del proyecto de adelanto de elecciones sustentado por Martín Vizcarra. Dijo que no debería adelantar las elecciones “para resolver una crisis política, sino para resolver la economía”.

“Tenemos que bajar el ruido político, generar estabilidad, predictibilidad, seguridad jurídica y política. Si para eso necesitamos renovar el Congreso y el Ejecutivo, que así sea, pero no para contentar un grupo político o al presidente, sino para darle confianza a inversionistas que ahora están retrayendo sus inversiones”, dijo en una entrevista a RPP.

Gerardo Marin

Comentó que, en su momento, conversó con el jefe de Estado, Martín Vizcarra, sobre el tema. Sin embargo, que en esta conversación haya recibido alguna propuesta para ser parte del Ejecutivo o sumarse al gabinete de ministros.

“Yo he conversado con el presidente Vizcarra pero en ningún momento tocamos ese tema. No me lo ha planteado ni nadie cercano a él. Han sido solamente rumores. Conversamos con él sobre coyuntura política y diversos temas en los cuales me pidió opinión. Se las di y fui muy claro respecto a la visión que tengo del país y cómo creo que se están manejando las cosas, algunas cosas bien y otras que se pueden corregir, pero en ningún momento la posibilidad de formar parte del gabinete”, aseguró.