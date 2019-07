Daniel Salaverry 'trolea' a Rosa Bartra en el Pleno y legisladores estallan de risa │VIDEO

El Presidente del Congreso, Daniel Salaverry, protagonizó varios incidentes con los parlamentarios durante el Pleno de hoy, 22 de julio. Uno de ellos fue el que protagonizó con la fujimorista Rosa Bartra cuando le quitó abruptamente el uso de la palabra mientras discutían sobre el caso Pedro Chávarry, quien no asistió a la citación programada para hoy.

Todo comenzó cuando la congresista aprista Javier Velásquez Quesquén solicitó una cuestión de orden por la ausencia del exfiscal de la Nación, a fin de que el Presidente de Congreso - junto a la Mesa Directiva - califiquen la ausencia de Chávarry como "injustificada" y acelere el debate y votación de la denuncia constitucional contra el magistrado.

A los pocos segundos, Salaverry le pregunta a Bartra si desea retomar la palabra y, cuando la congresista se disponía a presentar una queja, el titular del Parlamento le corta con un "gracias". Así se desarrolló el diálogo:

- Si usted está de acuerdo, yo no tengo ningún problema en cederle el uso al congresista Velásquez

- No solamente no estoy de acuerdo, si no que tengo que protestar...

- Gracias.

Parte del Pleno estalló en risas, mientras que los congresista de Fuerza Popular reclamaron un supuesto maltrato a Bartra.

"La consulta era si estaba de acuerdo y me dijo que estaba de acuerdo", se defendió Salaverry.