Urresti confunde a Castillo con Cerrón: “Mientras no aclare algunos puntos, para mí sigue siendo Sendero Luminoso” | VIDEO

Daniel Urresti salió de la reunión que tuvo con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo y expresó que mientras este no aclare públicamente algunos puntos, para él seguirá representando a Sendero Luminoso.

“Luego de escuchar largamente al profesor Castillo que para mí ellos siguen representando a Sendero Luminoso mientras no salga de declarar públicamente que el señor Cerrón y su entorno no participarán en el Ejecutivo”.

Seguidamente agregó: “Mientras el señor Castillo no manifiesta que va a respetar la Constitución o los ajusten respeten la Constitución, para mí sigue siendo Sendero Luminoso”.

También pidió que se siga manejando las importaciones como hasta ahora se hace. “Mientras no aclare que las importaciones se van a seguir manejando como hasta hora, para mi seguirá siendo sendero Luminoso”.

Finalmente terminó confundiendo a Castillo con Vladimir Cerrón: “Le reto al señor Cerrón que lo diga públicamente, a mí ya me lo dijo pero no me basta, que lo diga públicamente”.

Daniel Urresti confunde a Pedro Castillo con Vladimir Cerrón | OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

“No tengo por qué esconderme”: Pamela Franco no teme cruzarse con Isabel Acevedo | OJO

“No tengo por qué esconderme”: Pamela Franco no teme cruzarse con Isabel Acevedo | OJO

TE PUEDE INTERESAR