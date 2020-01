Daniel Urresti, quien encabeza la lista parlamentaria por Lima Metropolitana del partido Podemos Perú, presentó un recurso de apelación ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro tras ser excluido de los próximos comicios electorales que se llevarán a cabo el domingo 26 de enero.

Tras presentar el recurso de apelación, Daniel Urresti lo confirmó. “Acabo de presentar la apelación correspondiente y confío plenamente que regresaré a la carrera electoral, eso no hay duda”.

Daniel Urresti arremetió contra el fujimorismo, asegurando que tienen miedo de que él ingrese al Congreso de la República, pues hay posibilidad de que sea presidente de este poder.

EN VIVO | Jesús María: Daniel Urresti llegó a sede electoral para apelar exclusión de elecciones 2020 ►https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/pikNjLhC8a — Canal N (@canalN_) January 11, 2020

“Quiero agradecer a todos los especialistas y líderes de opinión que han salido a opinar a favor mío (...) los poderosos de siempre quieren que los fujimoristas sean elegidos con Martha Chávez a la cabeza. Los fujimoristas amarillos con Rosa Bartra y los fujimoristas del Apra con Mulder a la cabeza. Los poderosos me tienen miedo”.

“No me rindo, sabemos que vamos a continuar en la carrera y les advierto: sí tienen razón en preocuparse. Los único que deben elegir quiénes van al Congreso o no son los ciudadanos. Hay muchas posibilidades que sea presidente del Congreso y eso les da miedo. No se dejen manipular”, acotó.