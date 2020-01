El congresista Daniel Urresti, quien ha obtenido más votos en las Elecciones Congresales 2020, estuvo de invitado en el programa conducido por la periodista Juliana Oxenford, donde afirmó que su nueva bancada votará a favor de que vaya a juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en Ayacucho.

Sin embargo, no solo se tocó este tema, sino que también se refirió sobre su adversario político Mauricio Mulder y al ver un 'meme’ donde este último está vestido como miembro del Serenazgo, Urresti expresó lo siguiente: “Se le ve bien. Hasta asusta. Si lo veo así, no me acerco. Da la impresión que va a morder”.

La respuesta de Mauricio Mulder no tardó en llegar, y es que a través de su cuenta de Twitter escribió: “Mil veces prefiero trabajar de barrendero que compartir escaño con semejante farsante, acusado de asesino y violador”.

Al leer este comentario, la periodista le preguntó a Urresti qué pensaba sobre esta declaración.

“A diferencia de su líder, al que usted le es tan devoto, yo estoy pidiendo ir a juicio. No estoy yendo a una embajada, porto armas pero no las uso contra mis persona, no me fugo. He estado cuatro años y medio en juicio y estoy pidiendo ir a un juicio como congresista. Eso es un ejemplo que no lo dio ni Haya de la Torre. Sus palabras se las lleva el viento”, manifestó el líder de Podemos Perú.

¡BOOOM! Adolorido y rabioso por el descalabro del APRA, Mulder le dispara un tuit envenenado a Urresti. El general responde con un misil que remece hasta la tumba de Haya de la Torre. #MisilesUrresti



BONUS TRACK: ¡Qué candelera que es @JulianaOxenford! 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/eCT9T3h58K — Salvaje Digital (@salvajedigital) January 28, 2020