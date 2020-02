Martha Chávez volvió a causar polémica por negarse a tomarse la fotografía oficial con el presidente Martín Vizcarra durante la ceremonia de la entrega de credenciales a los congresistas electos.

Tras el incómodo momento protagonizado por la fujimorista, Daniel Urresti -fiel a su estilo- su burló de su futura colega.

Al ser consultado sobre este espisodio, el congresista electo dijo que Martha Chávez no se habría tomado la foto porque no es fotogénica o porque le hacen memes.

“Parece que no es fotogénica, me parece que es por lo que no es fotogénica o podría ser porque después lo utilizan para hacer memes”, dijo irónicamente ante las cámaras de Canal N.

Daniel Urresti se burla de Martha Chávez- diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Gino Pesaressi habla de Jota Benz y Angie Arizaga - diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR