Daniel Urresti celebró los resultados de Podemos Perú en las elecciones 2020 y se burló del excongresista Mauricio Mulder, a quien ofreció trabajo en el Serenazgo de Los Olivos, donde él trabajaba antes.

“Lamento mucho lo que ha pasado con el Apra, un partido de tanta tradición que finalmente no ha llegado ni al 3%”, dijo el ex ministro del Interior en TV Perú.

“Yo he hablado con el alcalde de Los Olivos, donde trabajaba antes, y me ha dicho que podría darle un trabajo como jefe de Serenazgo al señor Mulder", señaló el candidato al Congreso sobre el excongresista Mauricio Mulder.

Según Urresti, está preocupado porque Mulder pueda pasar “pobreza” ahora que habría quedado fuerza del Congreso, ya que recientemente el candidato del Apra dijo que el sueldo de congresista no le alcanzaba para ahorrar.

"Me parece interesante porque sería una forma de ayudarlo, en 20 años de congresista no ha podido ahorrar nada y me preocupa que ahora pase pobrezas”, dijo entre risas Daniel Urresti.

Urresti se burla de Mulder

