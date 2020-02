El virtual congresista electo por Podemos Perú, Daniel Urresti, envió un comunicado que encendió la pradera en el interior del partido que le abrió las puertas para estas elecciones: Podemos Perú.

El militar en retiro reiteró que su eventual bancada “no hará nada” por el presidente de dicho partido, José Luna Gálvez, y no va a “mover un dedo” ni blindarlo en el nuevo Parlamento.

“Ratifico que los dirigentes del partido no tendrán ninguna injerencia en las decisiones que tomemos como congresistas porque no somos de aquellos que hasta pedían permiso para aplaudir o ir al baño (...) La bancada de PODEMOS no obedece a consignas ni vota por órdenes de los ‘de arriba’”.

"Los casos como los del señor Luna Gálvez son asuntos que ellos afrontarán por su cuenta. La bancada no es un escudo protector”, añadió Urresti.

La fiscal Milagros Salazar, del equipo especial Lava Jato, formalizó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra José Luna Gálvez, Luis Castañeda Lossio y Giselle Zegarra (exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima).

“Yo ejerzo el liderazgo”

Finalmente, aseguró que él lidera la bancada que integrará una vez que juramente el nuevo Congreso:

"Ejerzo el liderazgo de la bancada de Podemos no porque yo quiera sino porque ese ha sido el deseo de medio millón de personas que me dieron su voto”

Cabe indicar que el pasado lunes, Enrique Wong había señalado que el exministro del Interior era solo un invitado y que, si bien ha sacado la mayor votación individual en las elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero, Podemos Perú responde como partido al consejo directivo que lo encabeza.

Ayer, los integrantes de la nueva bancada de Podemos Perú fueron recibidos por el Presidente de la República, Martín Vizcarra, en Palacio de Gobierno, donde les presentaron ocho propuestas legislativas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RECOMENDADOS

El señor de los cielos - Detrás de cámaras