El precandidato presidencial por Podemos Perú, Daniel Urresti, se pronunció respecto a los recientes acontecimientos políticos en miras a las elecciones generales 2021.

En un video publicado en Twitter, Daniel Urresti felicitó -fiel a su estilo- a George Forsyth, Lourdes Flores Nano y César Acuña.

Según Urresti, se trata de personajes con inscripciones de último minuto: “Siempre es bueno saludar a los que quieren ser presidentes del Perú, especialmente a los candidatos de última hora”, señaló en Twitter.

El aspirante a la presidencia felicitó a George Forsyth con sarcasmo e ironía, haciendo referencia a las palabras que pronunció el lunes cuando dejó la Municipalidad de La Victoria.

“Quiero felicitar a George Forsyth por la decisión que ha tomado de querer hacer con el Perú lo mismo que ha hecho con el distrito de La Victoria, es algo que me emociona hasta las lágrimas”, afirmó.

Daniel Urresti también se refirió a la alianza que anunció el Partido Popular Cristiano (PPC), liderado por Lourdes Flores Nano; y Alianza para el Progreso (APP).

“También felicito la alianza entre Lourdes Flores Nano y el señor Acuña, una alianza muy prometedora que me trae a la memoria la exitosa alianza que tuvieron en las elecciones pasadas con el APRA. No quiero decir con eso que APP sea el nuevo APRA ni que no vayan a pasar la valla electoral”, dijo Urresti, en tono sarcástico.

