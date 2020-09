Daniel Urresti se disculpó este martes por las expresiones que tuvo sobre el presidente Martín Vizcarra al manifestar que no sabía “cuál es su tendencia sexual” debido a las visitas de Richard Cisneros, artísticamente conocido como ‘Richard Swing’, a Palacio de Gobierno.

El legislador indicó que cometió un “exceso” y aseguró no ser “homofóbico ni discriminador” por haber tenido los referidos comentarios.

“Ofrezco mis disculpas por incluir la palabra ‘tendencias sexuales’ durante mi argumentación para describir la controvertida relación entre ese oscuro personaje conocido como ‘Richard Swing’ y el presidente de la República”, sostuvo en su intervención en el pleno del Congreso.

“Retiro esas palabras que los enemigos de Podemos Perú y de mi persona están aprovechando para presentarme como homofóbico y discriminador. No soy homofóbico ni discriminador”, señaló.

Daniel Urresti

Más temprano, Urresti cuestionó que el jefe del Estado haya “mentido” para encubrir las visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno y, en ese momento, dijo desconocer la “tendencia sexual del mandatario”.

“Ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual, ahora no sabemos qué cosas hace usted en Palacio, ahora no sabemos qué secretos oscuros guarda este siniestro personaje Richard Cisneros que lo tiene secuestrado a usted, o sea que tiene que obedecerlo”, manifestó en su intervención de esta mañana.

“A nosotros no nos importa si dentro de su cuarto usted se para de cabeza o camina de manos, el problema acá es que usted ha mentido descaradamente para cubrir a un sujeto que no vale un centavo”, indicó.