Andrés Alencastre, miembro del equipo técnico de Perú Libre, participó en el bloque de infraestructura, desarrollo regional y descentralización en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para asegurar que en un gobierno de Pedro Castillo se enfocará en trabajar en descentralización con una priorización en la humanización de las obras.

“Hay que humanizar, la tierra tiene responsabilidad social, tiene responsabilidad social, tiene una función social como el agua, como los ecosistemas. Eso debería estar en todo proceso de movilizaciones de sociedades, de técnicos, de toda la burocracia operativa de los ministerios para habilitar estas cosas”, comentó.

Durante sus participaciones, Alencastre aseguró que se tiene que trabajar con una “gestión social” más allá de la implementación y ejecución de obras en lo que calificó como una inversión “de afuera hacia adentro”.

“Deben moverse las capacidades locales en todos los sentidos, convocando a las universidades, haciendo mancomunidades municipales, comunales, pero no está eso en la agenda. ¿En qué país vivimos que no se puede movilizar esta fibra de conocimiento y de antigua cooperación como sentimiento de identidad?”, manifestó.

Andrés Alencastre comentó que se ha cubierto un 23% de la necesidad de vivienda a pesar de tener durante muchos años programas como Techo Propio y Mivivienda, por lo que mencionó la necesidad de trabajar y reconocer la capacidad de autoconstrucción de la ciudadanía.

“No se habla del esfuerzo del trabajo que hace la autoconstrucción y reorganización, no se reconocen asentamientos humanos, tanto de ciudades mayores como intermedias. No hay planes urbanos en nada. Las ciudades son una necesidad, la vivienda es una obra, pero hay que humanizarla en un contexto urbano. No se trata de dar, ellos tienen brazos para autoconstruir y el Estado tiene que respetar estas condiciones y potenciar sus necesidades”, señaló sobre la necesidad de brindar vivienda con servicios básicos.

VIDEOS RECOMENDADOS

Miss Perú Janick Maceta ya está rumbo a Perú: “Nos vemos pronto” | ojo

Miss Perú Janick Maceta ya está rumbo a Perú: “Nos vemos pronto” | ojo

TE PUEDE INTERESAR