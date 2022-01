El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que la administración pública está pasando por “su peor momento y su peor situación” debido a la falta de idoneidad en los funcionarios designados durante el actual Gobierno de Pedro Castillo.

En declaraciones a RPP, el titular de la Defensoría del Pueblo respondió así a las críticas que hicieron miembros de la bancada Perú Libre a la aprobación de leyes que establecen restricciones en la designación de personal de confianza, así como de ministros y viceministros.

“Yo creo que la administración pública pasa por su peor momento, su peor situación. Mire lo que sucede en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Energía y Minas”, advirtió Gutiérrez.

Walter Gutiérrez cuestionó la designación de funcionarios cuestionados por el Gobierno. (RPP)

“A nosotros nos parece que son argumentos que no tienen fundamentos los que se oponen y quieren evitar este tipo de requisitos, filtros o recaudos para que tengamos una buena administración”, añadió.

En esa línea, el defensor defendió la necesidad de que se eleve la valla para la designación de funcionarios públicos “todo lo que sea posible”, para luego recordar la cuestionada designación del exministro Carlos Gallardo en el sector Educación.

“No dejó un plan de regreso a clases, afectando a 7 millones de estudiantes, no interpreta ni comprende el valor del aula en el proceso educativo, se le filtran los exámenes, no cree en la meritocracia, no cree en el estudiante como el centro del sistema educativo y, con todo eso, el presidente no lo saca. Saca a su mejor opción en Educación (Juan Cadillo) pero al señor Gallardo lo mantiene y espera que el Congreso lo censure”, destacó.

Walter Gutiérrez responde a Perú Libre

El defensor del Pueblo respondió a los legisladores como Guido Bellido y Guillermo Bermejo, quienes lo cuestionaron como un funcionario “parcializado” luego de haber criticado la suspensión de los actos de investigación contra Pedro Castillo hasta que culmine su mandato.

“A esta afirmación de que no me desempeño con neutralidad, diría, ¿debo ser neutral en combate contra la corrupción, debo permanecer neutral frente a la falta de transparencia, debo ser neutral en el desmontaje de la administración pública, neutral ante la falta de idoneidad de funcionarios públicos? [...] No, no soy neutral, no soy un defensor silente o indiferente”, aseveró.