Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros, dijo que el Ejecutivo no respalda la decisión que tomó la bancada Peruanos por el Kambio al incluir a Yesenia Ponce a sus filas tras la renuncia de Mercedes Araoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca.

“Nosotros como Gobierno no estamos contentos con la decisión de la bancada de incorporar a la señora (Yesenia) Ponce. Puedo garantizar que esa indicación no ha salido de Palacio de Gobierno y no estamos contentos, no respaldamos esa decisión”, señaló en una entrevista a RPP.

Salvador del Solar indicó que Yesenia Ponce, exintegrante de Fuerza Popular y de Cambio 21, no es consistente con las posiciones que tiene el Gobierno, por lo que considera que su suma a la bancada oficialista es una "decisión desesperada".

El presidente del Consejo de Ministros destacó el contexto del momento en el que se confirmaron las renuncias de Araoz, Bruce y Choquehuanca.

“Llama mucho la atención que se haya tomado la decisión ahora y no antes, faltando tan poco para la composición de comisiones. La vicepresidenta sabe lo valorada que es, especialmente por su capacidad en el ámbito económico y sabe que estuvimos trabajando al interior de la bancada, en coordinación, para que fuera ella quien pudiera estar a la cabeza de la Comisión de Economía. Tiene la experiencia, tiene los pergaminos [...] ¿Qué hubiera pasado si la vicepresidenta estaba en la Comisión de Economía? ¿Habría renunciado a la bancada por elementos antidemocráticos? Me parece que no”, manifestó.

Finalmente, también criticó que se haya tratado de dejar sin bancada al Ejecutivo. “Esto tiene un impacto en el Gobierno que es dejar sin bancada en un contexto particular, con la nueva Mesa Directiva y la mayoría parlamentaria que ha decidido colocar como vocera a una persona que se refirió en términos inaceptables al presidente, que aprovechó sus primeras declaraciones para señalar que considera que el presidente debe dar un paso al costado, algo que es absolutamente irresponsable”.

Salvador del Solar hizo estos comentarios al día siguiente que se concretaran las renuncias de Mercedes Araoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca, y la incorporación de Yesenia Ponce a la bancada de Peruanos por el Kambio.