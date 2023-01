La presidenta Dina Boluarte se dirigió a las movilizaciones públicas que vienen reanudando la medida de protesta en las regiones sur del país. Exhortó a los ciudadanos a que eviten la violencia.

“Llamar a los hermanos del sur de Perú a una reflexión nacional; la violencia y los paros con tomas de carreteras no llevan a nada positivo, al contrario, retrasan”, señaló la mandataria en declaraciones a Exitosa.

Boluarte indicó que el bloqueo de carreteras no trae nada positivo pues se dejarán de pasar alimentos y provocará caos. “El país no puede parar”, remarcó.

Agregó que existen personas sentenciadas por terrorismo, identificadas, que azuzan en estas protestas e incentivan a los actos vandálicos.

“Vuelvo a llamar a la reflexión a los hermanos del sur, sé que sus demandas no han sido atendidas, no se ha mirado al sur. Sin embargo, venimos coordinando y puesto a buen recaudo los activos críticos a escala nacional. Salirse del marco del legal, como saquear negocios y bloquear carreteras, ya no es protestar”, finalizó.

Minería ilegal y narcotráfico

La jefa de Estado acusó que los actos de violencia en estas movilizaciones son financiados y promovidos por la minería ilegal y el narcotráfico.

“Detrás hay intereses. Voy a reiterar que nos estamos enfrentando a dos fuerzas ilegales, que es la minería ilegal y el narcotráfico. Toda esa logística, para esa marchas y protestas, no vienen del aire, alguien las está financiando, y ¿quién tiene esa capacidad logística de financiar esas protestas?”, declaró.