La vicepresidenta del Gobierno, Dina Boluarte, descartó que esté considerando la posibilidad de asumir el máximo cargo dentro del Ejecutivo si prospera la moción de vacancia contra Pedro Castillo.

“Yo confío en la madurez política de los congresistas y que ese ruido político, ese golpe de Estado impulsado desde el Congreso no se consolide. No queremos un Merino nuevamente que pone una crisis tan alta en el país, que el Congreso nuevamente vuelva a poner en esa crisis al país”, comentó desde La Libertad, en alusión a las protestas que motivaron la renuncia de Manuel Merino tras decenas de heridos y dos fallecidos.

“No me veo asumiendo como presidenta de la República. Me veo como vicepresidenta acompañando a nuestro presidente elegido democráticamente”, añadió.

El Congreso de la República evaluarán en la sesión del pleno del martes 7 de diciembre si es que se admite o no a debate la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

Antes de esa fecha, el jefe de Estado participará en una ronda de diálogo con los dirigentes de los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento, empezando la tarde del viernes 3 y continuando el lunes 6 de diciembre.

Al respecto, Dina Boluarte manifestó que el Ejecutivo está corrigiendo errores que puede haber cometido, pero que esto no puede ser usado para promover una vacancia que calificó como un “golpe de Estado”.

“Nosotros hacemos mea culpas también porque creo que hubieron algunos errores en el camino, estamos corrigiendo, pero que este ruido político, esta amenaza de la vacancia desde el inicio (de nuestra gestión) no se consolide en un golpe de Estado”, señaló.

“Debemos dejar al presidente Pedro Castillo. Está bien, hay errores, se van a corregir, pero estos errores y ruido político no sea pretexto para vacar a un presidente elegido con voto popular y democráticamente. La Constitución lo ampara”, concluyó la ministra.