La presidenta Dina Boluarte brindó un mensaje con motivo de la Navidad y se dirigió a todos los peruanos en el marco de las festividades. En un extenso saludo, la mandataria pidió que cesen las violentas protestas y señaló que “no es fácil desear una feliz navidad” en estos momentos.

“Hoy quiero saludarlos en estas fiestas navideñas... no es fácil decirles feliz navidad, no es fácil, cuánto hubiera querido empezar este gobierno de transición sin violencia y esas pérdidas humanas”, indicó Dina Boluarte.

Dina Boluarte señaló que espera el fin de la situación de violencia que atraviesa el país pues su deseo es trabajar en “paz y calma” a fin de solucionar los problemas que se aquejan en las protestas.

“¿Por qué querer tomar aeropuertos o tomar instituciones? Qué resuelve eso, no resuelve nada... No podemos generar el caos, el desorden, cuando detrás hay intereses políticos. La pobreza, las necesidades no tienen ideologías, las necesidades, el hambre, no tiene color político”, aseguró.

También insistió en que debe prevalecer el diálogo y que las protestas sean pacíficas, sin embargo, solicitó que estas no sean aprovechadas por personas que solo buscan la violencia y el desorden.

“Pongámonos a conversar a través de las nuevas autoridades que ustedes han elegido A los gobernadores, a los alcaldes que este primero de enero juran el cargo y asumen sus funciones. A través de ellos y a través de los ministros y también los congresistas que tienen función de representación en sus regiones”, resaltó.