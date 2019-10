En medio de la investigación de la Fiscalía por los presuntos vínculos entre la excongresista del Apra, Luciana León, con la organización criminal “Los Intocables Ediles”, el empresario de Gamarra Diógenes Alva hizo una revelación que puede sumar al caso.

Alva, quien también se desempeña como presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, indicó que alguna vez la representante aprista le pidió colaboraciones para eventos de fin de año y su campaña política.

Narró que alguna vez acudió con un grupo de empresarios al despacho de la exparlamentaria para denunciar los actos de corrupción en el distrito, pero dijo que la actitud de ella cambió cuando Elías Cuba asumió como alcalde de La Victoria.

“Yo fui una vez con un grupo de empresarios y hablé con Luciana también para que nos apoye, (pero) ahí quedó todo. Después no he tenido conversaciones con ella. Pero sí me di cuenta de que cambió totalmente conmigo, porque antes a mí me pedía donaciones, me pedía polos. Me pedía, pero después, en la gestión de él (Elías Cuba) nunca me pidió, nunca me llamó”, contó el empresario de Gamarra.

[PUEDES VER] Luciana León pide suspensión de su militancia en el Apra

congreso de la republica ANGELA PONCE

Narró que una vez fue a hablar con León, para pedirle que los apoye en el desarrollo empresarial y presentarle las denuncias que tenían sobre los problemas en el distrito de la Victoria, pero ya no los quiso recibir: “nos dijo que estaba ocupada que regresáramos otro día, fuimos cuatro o cinco personas con cita previa, nos dio cinco minutos y no nos prestó mayor atención”.

“Pero de ahí ella cambió, porque antes me pedía polos, me pedía colaboraciones y después ya no me pedía nada. Luego se desapareció”, agregó.

Entre 2016 y 2018, Luciana León, a quien la Fiscalía llama “brazo legal y político” de “Los Intocables Ediles”, aprovechó ser parlamentaria para coordinar el financiamiento de obras a favor de la Municipalidad de La Victoria ante el Ministerio de Economía. Elías Cuba fue detenido en el 2018 por ser cabecilla de la organización criminal.