El Presidente Martín Vizcarra se pronunció por primera vez sobre el accionar de su exvicepresidenta Mercedes Aráoz luego de la disolución del Congreso. Recordemos que la popular ‘Mechita’ juramentó - ante el disuelto Congreso - como presidenta encargada, tras la ‘suspensión’ de Vizcarra por supuesta incapacidad.

Ante esto, el Mandatario, declaro al diario El Comercio: Yo siempre he tenido una relación de cercanía con la señora Araoz. Yo mantengo esta estimación por ella, independientemente de que yo discrepo de los actos políticos que ha tenido, políticos y legales, porque no se puede decir “he juramentado, pero era de mentiritas”

Las críticas de Vizcarra no quedaron allí. Dijo no estar de acuerdo con la juramentación que hizo Aráoz “ante personas que ya no tenían el rol de congresistas”.

“Que después, un poco mirando en perspectiva, haya dicho: “Oye, lo que hice no era lo correcto o lo hice presionada o me sorprendieron”. Yo no estoy de acuerdo con todo ese accionar. Independientemente de eso, como persona yo mantengo la estimación por la señora Araoz”, comentó.

En otro momento de la entrevista, dijo que “asume” la responsabilidad de la disolución del Congreso.

“Quien toma la decisión soy yo, porque alguien ha dicho que tenían que firmar todos los ministros. No, este no es un acuerdo del Consejo de Ministros. Esta es una decisión presidencial. Yo asumo la responsabilidad de este acto de disolución, porque está todo el proceso al que hemos llegado y está plenamente justificado, legal y constitucionalmente”, señaló.