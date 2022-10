Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el propietario de la casa ubicada en la calle Sarratea en Breña que se encuentra prófugo de la justicia, aparece como fallecido en los registros de Reniec con un certificado de defunción emitido por un médico que niega haber participado en los hechos.

Según se puede ver en el acta de defunción a la que tuvo acceso América TV, así como en los datos de Reniec, Segundo Sánchez se encuentra formalmente como fallecido.

Los documentos señalan que la supuesta muerte del hombre que cuenta con una orden de detención preliminar por diez días ocurrió a las 8:45 a.m. del 11 de octubre, el mismo día que se llevó a cabo la diligencia para su captura, así como de otros cinco investigados del entorno de Pedro Castillo.

El registro manifiesta que Sánchez Sánchez perdió la vida presuntamente en Ojo del Agua, en Chota, Cajamarca.

Acta de defunción de Segundo Sánchez, dueño de casa de Sarratea prófugo.

También se detalla que el registro de este fallecimiento se llevó a cabo el 13 de octubre, a través de una resolución gerencial de Reniec que establece que la Gerencia de Operaciones Registrales será la que genere en línea las Actas de Defunción que correspondan a certificados de defunción generados en el Sinadef que no cuenten con asientos registrales. Esto, mientras dure el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19.

Médico de certificado de defunción se pronuncia

En contacto con América TV, el doctor Víctor Raúl Vargas Reyes que es mencionado como el encargado de firmar el certificado de defunción de Segundo Sánchez Sánchez negó haber emitido tal documento o siquiera haber visitado Chota, Cajamarca, alguna vez en su vida.

“Yo no emito certificados de defunción. Es algo que me llama mucho la atención, porque no hay ni firma ni huella. Debe haber firma, huella del médico que certifica. Personas inescrupulosas han ingresado al Sinadef con mis datos y han emitido ese certificado”, aseguró tras señalar que es un médico traumatólogo que está de vacaciones en Trujillo.

Dueño de la casa de Sarratea figura como fallecido en Reniec

Vargas aseguró que el último certificado de defunción que emitió fue llenado a mano y hace años, cuando trabajó en medicina general. Dijo que nunca ha ingresado un certificado de este tipo por la vía digital de Sinadef y que va a tomar acciones legales por estos hechos.

Segundo Sánchez prófugo

Cabe recordar que el 13 de octubre y desde la clandestinidad, Segundo Alejandro Sánchez publicó en redes sociales que no se iba a entregar a pesar de la orden de detención preliminar en su contra.

“No he cometido ningún delito, y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz (...) si hubiese cometido algún delito primero le pediría perdón a Dios, a mi familia y a todo mi país; seguidamente me entregaría a la justicia sin necesidad que me busquen, pero como no soy culpable de nada, no lo haré”, se lee en su publicación de Facebook.