Estas elecciones congresales 2020, las cuales se llevarán a cabo el domingo 26 de enero a nivel nacional, han tenido un tiempo reducido para las campañas políticas a comparación de comicios en años anteriores, pero eso no ha evitado que esté llena de momentos polémicos que llamaron la atención del público e incluso de autoridades.

A continuación, hacemos una selección de diez hechos que causaron relevancia desde diversos partidos políticos que están participando en estas elecciones 2020, en orden cronológico.

1. Verónika Mendoza y sus aliados

A mediados de octubre iniciaron las conversaciones entre Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, y Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre. A este proceso se sumó la agrupación Juntos por el Perú, de la cual es militante Yehude Simon. En medio de críticas, los tres movimientos anunciaron que buscarían formalizar una alianza, lo que generó una ola de renuncias como Richard Arce, Indira Huilca, Marisa Glave y Tania Pariona, entre otros. El JNE terminó por declarar nula la alianza formal, por lo que los aliados de Verónika Mendoza formaron parte de las listas de Juntos por el Perú, mientras que Perú Libre decidió ir por su propia cuenta en las elecciones 2020.

La alianza no prosperó debido a que el plazo para inscribir la alianza venció sin que puedan subsanar las observaciones que se les realizó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (Foto: GEC).

2. Mijael Garrido Lecca

Luego que Mijael Garrido Lecca, hijo del exministro aprista Hernán Garrido Lecca, confirmara que había sido invitado por el Apra para formar parte de la lista de candidatos por Lima Metropolitana, salieron a la luz críticas en su contra por declaraciones que se contradecían con la verdad. El Ministerio de Defensa informó en noviembre que el candidato era teniente en reserva. “No ha sido ascendido por acciones distinguidas, ni comanda un pelotón de inteligencia en el Vraem”, informaron, desmintiendo así la versión que había dado Garrido Lecca en una charla en una universidad. A esto se sumaron otros cuestionamientos sobre su trayectoria profesional, las cuales el hijo del exministro aprista ha negado que sean mentiras.

Mijael Garrido Lecca, hijo del exministro aprista Hernán Garrido Lecca, se presenta con el número 3 del partido de la estrella. (Foto: GEC).

3. Candidatura y exclusión de Antauro Humala

A finales de octubre, se difundió la ficha de inscripción que presentó Antauro Humala, sentenciado por el delito de homicidio por el ‘Andahuaylazo’, para inscribirse como militante del partido Unión por el Perú. En ese momento, Virgilio Acuña, dirigente de esta agrupación, ya había confirmado que buscarían promover una candidatura de Antauro Humala como número 1 en la lista por Lima Metropolitana. Un mes después, en noviembre, el JNE confirmó en última instancia que el hermano de Ollanta Humala no podía ser candidato por estar cumpliendo su sentencia de 19 años de cárcel.

Antauro Humala cumple una condena efectiva de 19 años por el asalto a una comisaría de Andahuaylas, en enero del año 2005. (Foto: GEC).

4. El video de Solidaridad Nacional

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se pronunció a mediados de diciembre del 2019 para exhortar a Solidaridad Nacional que retire un video difundido en las cuentas de redes sociales del partido y de varios de sus candidatos. La grabación mostraba imágenes de terroristas de Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) intercaladas con imágenes de Martín Vizcarra y la lideresa de Nuevo Perú, Verónica Mendoza; así como de Marisa Glave, Gino Costa y Marco Arana. Ante la negativa, el JEE Lima Centro procedió a multar a la agrupación política con el pago de S/344 mil.

Video propagandístico equiparó a líderes políticos, como el presidente de la República, con miembros de organizaciones terroristas.

5. Alberto Fujimori coordina con candidato

El 19 de diciembre, uno de los candidatos excluidos por el JNE de Fuerza Popular en Puno, Crisóstomo Benique, difundió un audio de una conversación telefónica que mantuvo con Alberto Fujimori, preso en el penal de Barbadillo. En la grabación, se oye al expresidente sentenciado a 25 años de prisión confirmarle el número con el cual sería el postulante del partido fujimorista, e incluso coordinan una reunión en persona. Benique confirmó que, en la conversación, el exmandatario le precisó el número de su postulación y que habló en dos oportunidades con él. El INPE reaccionó con un proceso administrativo sancionador contra Alberto Fujimori, mientras que la exclusión de Benique fue ratificada en última instancia, dejándolo fuera de carrera para las elecciones 2020.

6. Rosa Bartra, sus declaraciones y Yeni Vilcatoma

Solidaridad Nacional nombró en diciembre a la número 1 de su lista por Lima Metropolitana, Rosa Bartra, como jefa de campaña. Días después, la candidata procedió a aparecer en diversas entrevistas, en las cuales cuestionó el enfoque de género aplicado por el Gobierno en la educación con frases como: “Tienes un Gobierno que solamente se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse, no estamos atendiendo aquello que es realmente importante". A esto se sumó la polémica que generó con su compañera de lista, Yeni Vilcatoma, quien la calificó como mentirosa en una entrevista radial y quien recientemente la acaba de criticar por no haberla incluido en el debate organizado por el JNE.

Yeni Vilcatoma remarcó que pese a que confirmó su participación en el evento, no se le permitió participar y acusó a la jefa de campaña del partido, Rosa Bartra, de hacer “lo que le da la gana”. (Foto: GEC).

7. Mario Bryce y su acto discriminador

En un debate organizado por el diario El Comercio, Mario Bryce, candidato de Solidaridad Nacional, cometió un acto de discriminación contra Julio Arbizu, de Juntos por el Perú, a quien le entregó dos jabones en un hecho que fue suficiente para que el Ministerio Público abriera una investigación. El Tribunal de Honor procedió a solicitar a Bryce que se disculpe públicamente por sus actos e hizo un llamado para que todos los partidos políticos respeten el Pacto Ético Electoral. Sin embargo, Solidaridad Nacional se negó a acatar la exhortación.

8. El candidato que bebía mientras manejaba

Juan Carlos Iglesias, candidato de Fuerza Popular por Tumbes, fue objeto de diversos informes periodísticos luego de la difusión de un video en el que se le puede ver consumiendo alcohol directamente desde una botella mientras conduce. Debido a la viralización de las imágenes, Iglesias se pronunció por redes sociales para asegurar que no bebe licor, que el video fue grabado con su autorización y que nunca ingirió de la botella, sino que solo hizo el ademán.

9. Daniel Mora acusado de agredir a su esposa

Luego de haber sido uno de los representantes del Partido Morado en uno de los debates organizados por el JNE, Daniel Mora se volvió protagonista de un caso de agresión. El Comercio tuvo acceso a la denuncia policial que presentó la esposa del candidato, Lilia Jaureguy, en una comisaría de San Borja. “Me dio una cachetada, rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso empezó a abofetearme que me caí al piso. Estando ahí indefensa comenzó a patearme varias veces en la pierna, para luego salir de la casa”, relató la esposa del excongresista. Daniel Mora, en respuesta, presentó su renuncia a la candidatura, pero esta todavía no se ha formalizado ante el JNE.

La carta de renuncia de Daniel Mora a su candidatura, difundida por la cuenta de Twitter del excongresista que ahora está desactivada. (Foto: Twitter)

10. Julio Guzmán y el incendio del 2018

A pesar de que no es candidato para las elecciones congresales 2020, Julio Guzmán, como presidente del Partido Morado, protagonizó uno de los momentos más comentados en los días previos a los comicios. El dominical Panorama reveló una serie de imágenes junto a un video que daban cuenta de que el excandidato presidencial tuvo un almuerzo con una mujer. La velada terminó con un incendio generado por las velas encendidas en el inmueble. Las cámaras de seguridad muestran que Julio Guzmán abandonó el lugar corriendo y no regresó pese al siniestro. En diálogo con Cuarto Poder, Guzmán señaló que se trata de un tema estrictamente personal y que “solo le debe explicaciones a su esposa". El Partido Morado, posteriormente, decidiría respaldar a su dirigente por considerar que no cometió alguna falta en el ámbito del interés público.