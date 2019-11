El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro declaró improcedentes las candidaturas de Mauricio Mulder y Mijael Garrido Lecca por el APRA para las elecciones legislativas del 26 de enero del 2020.

Luis Carrasco, presidente del JEE Lima Centro, explicó que la misma medida se adoptó para los casos de Nidia Vílchez y José Pimentel. Todos ellos postulaban por el partido de la estrella en calidad de invitados.

“Se ha resuelto que las designaciones directas por la Comisión Política Nacional del Partido Aprista Peruano son improcedentes, carecen de validez, en consideración a que dicha comisión no se encuentra inscrita en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP)”, señaló en Canal N.

Explicó que no se trata de una omisión de inscripción, sino que "el Registro de Organizaciones Políticas anuló la 122 donde se encontraban inscritos los anteriores miembros de la Comisión Política, por mandato del Jurado Nacional de Elecciones del 12 de marzo de 2018".

“Al haber sido designados directamente por un órgano electoral que no se encuentran reconocidos sus miembros, no hallarse inscritos, no hay validez en esas designaciones”, subrayó Carrasco.

El titular del JEE Lima Centro manifestó que la improcedencia no admite subsanación ante dicha instancia, aunque los cuatro candidatos del Partido Aprista podrán apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cabe indicar que el 26 de marzo del año pasado el JNE rechazó el recurso extraordinario presentado por el Partido Aprista y con ello ratificó su primera decisión de declarar nula la inscripción de dirigencia encabezada por Elías Rodríguez.

El pasado 22 de noviembre el JEE Lima Centro también había declarado inadmisible la inscripción de la lista de candidatos al Congreso del Apra para las próximas elecciones por no adjuntar el acta de designación directa de Mulder, Garrido Lecca, Vílchez y Pimentel.