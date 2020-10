Carla García, hija del expresidente Alan García, aseguró que su precandidatura al Congreso de la República en las elecciones internas del Partido Aprista Peruano no es en nombre de su padre. Explicó que su objetivo de integrar el Parlamento es llevar “alegría y esperanza a las personas” en el “momento difícil” que vive el Perú.

“Encuentro que es un momento difícil para el país y creo que no solamente yo, sino que muchas personas que están involucradas en el mundo político y que creen que el Perú debe cambiar para mejor tienen que aventarse y lanzarse a la política porque se necesitan cuadros nuevos, se necesita gente que traiga alegría y esperanza a las personas”, sostuvo en diálogo con Willax TV.

“No [es en nombre de mi padre], esta candidatura es en nombre de los desposeídos del Perú y las personas que necesitan que haya alguien que los represente en el Legislativo y el Ejecutivo. Me imagino que muchas de las decisiones que uno toma son en base a vivencias con su padre”, señaló.

En esa línea, García dijo que le gustaría que el empresario Roque Benavides sea el candidato presidencial del Partido Aprista. Sin embargo, dijo desconocer si esto se concretará porque no participa de las conversaciones que la Dirección Política de su agrupación sostiene con el expresidente de la Confiep.

“El compañero Roque está en comunicación con dirigentes del partido, se comunica mucho con la Dirección política, pero yo no estoy en esas conversaciones. A mí me gustaría [que Roque sea el candidato], me parece que es un empresario reconocido, que tiene una carrera buena, que podría ser un gran gestor del contingente humano”, manifestó.

