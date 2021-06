El exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola, quien ha asumido la representación de Fuerza Popular para pedir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que amplíe el plazo de pedidos de nulidad de mesas de sufragio, consideró que no es adecuado plantear que se realicen nuevas elecciones.

“No me parece adecuado. La ley electoral, la ley orgánica, establece en qué situaciones con una votación con votos nulos y blancos que es bastante elevada se puede dar la nulidad de elecciones, situación que no se da y que tampoco tengo que sustentar porque no soy partidario de esa teoría”, aseguró en declaraciones a RPP.

El constitucionalista respondió así cuando se le preguntó sobre los llamados que se realicen nuevamente las elecciones de segunda vuelta entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), como lo hizo el electo congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya.

La legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad. Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina. — Jorge Montoya 🇵🇪 (@Alm_Montoya) June 15, 2021

Óscar Urviola manifestó, en esa línea, que su único aporte a la defensa legal que Fuerza Popular está asumiendo para plantear ante el Jurado Nacional de Elecciones la nulidad de centenares de mesas de votación aduciendo supuesto fraude es que el horario de la mesa de partes sean admitidos más allá de las 8 p.m. del miércoles 9 de julio y hasta la medianoche de esa fecha.

Óscar Urviola aseguró que el JNE es la última instancia en materia electoral.

“Yo no objeto ni voy a intervenir en sustentar nulidades que se han invocado sobre firmas o intervenciones de familiares. No soy especialista en esa materia. Quiero que se garantice que de ninguna manera los derechos fundamentales se vean afectados muy por debajo de cualquier formalidad y que se respete el plazo de tres días completo”, aseguró al reiterar que no es parte de Fuerza Popular.

“No (soy abogado de Keiko Fujimori o Fuerza Popular), soy un abogado que quiere que el ordenamiento constitucional se respete. Tampoco integro el equipo de Fuerza Popular, soy un ciudadano que se ha ofrecido a pedido de la señora Keiko, de Mario Vargas Llosa y Álvaro Vargas Llosa a que se colabore para que los escollos de carácter administrativo que puedan recortar derechos se invoquen ante el JNE”, concluyó.

Urviola descartó que se vaya a presentar algún recurso ante el Poder Judicial y aseguró que el JNE es la última instancia en materia electoral para atender sus reclamos. “La única autoridad competente y definitiva es el JNE”, precisó.