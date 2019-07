Eliane Karp niega entrevista: "I don´t speak spanish" | VÍDEO

"I don't speak spanish" o "No hablo español", fue la respuesta de la ex primera dama, Eliane Karp, para evitar dar declaraciones luego de la situación de su esposo Alejandro Toledo.

Panorama presentó un intento de comunicación con Karp en Estados Unidos. Primero el periodista le pide comunicarse con Eliane, a lo que ella responde que no se encuentra. El reportero logra identificar su voz, se presenta y la saluda. Al darle el retorno ella afirma "Oh, qué mal, no hablo español", a lo que el periodista intenta hablarle y ella solo dice "adiós" y cuelga.

En un nuevo intento el periodista vuelve a llamara a la exprimera dama para un breve declaración. "No estoy dando ninguna declaración" y luego vuelve a reiterar su respuesta y cuelga.

Cabe resaltar que desde el martes, el expresidente Alejandro Toledo se encuentra detenido por el pedido de extración por el caso Odebrecht y pronto, también Eliane Karp podría ser detenida para seguir el mismo proceso que su esposo.

Es más, el coordinador del equipo especial Lava Jato Rafael Vela está avanzando en dicho pedido, ya que ella también se encuentra acusada.