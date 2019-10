Luego que el presidente Martín Vizcarra disuelva el Congreso de la República, integrantes de las bancadas de Nuevo Perú, Bancada Liberal y Peruanos por el Kambio enviaron mensajes de despedida a través de Twitter.

Una de las primeras en pronunciarse fue la ahora excongresista Indira Huilca (Nuevo Perú), quien señaló que “el triunfo es de la gente” y pidió que se “restituya el poder del pueblo en el Legislativo”.

“Salimos del Congreso con la frente en alto y la voz inquebrantable en defensa de los principios e instituciones democráticas. El pueblo es el soberano y su poder debe volver a un Legislativo sin mafia y sin impunidad”, escribió.

Asimismo, Guido Lombardi (Bancada Liberal) agradeció la oportunidad de haber servido al país y expresó su respaldo al presidente Martín Vizcarra.

“Muchas gracias a todos los que me otorgaron su respaldo y a quienes confiaron en mi. Espero tener la oportunidad de seguir luchando por un país mejor, equitativo, igualitario e inclusivo", expresó.

También de la Bancada Liberal, Alberto de Belaunde se pronunció en la misma línea y pidió disculpas por si no estuvo “a la altura” de las expectativas de la población.

“Mil disculpas por lo que no pude hacer y por si en algún momento no estuve a la altura de sus expectativas. Sepan que dejé el corazón y el alma, y siempre les estaré agradecido por la oportunidad y el apoyo", comentó.

Desde la bancada de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, exvocero del grupo, agradeció a los ciudadanos de su región Loreto, que votaron por él.

“Nos vamos con la frente en alto y con el orgullo de haber puesto por encima los intereses de nuestra patria. Agradezco a los ciudadanos de mi querida Loreto por la confianza depositada, y me comprometo a seguir trabajando donde me encuentre por los intereses de mi región”, manifestó.

Por otro lado, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, quien también asumió funciones como congresista de la República, extendió su agradecimiento a la población en declaraciones a Canal N.

“Doy gracias de que me hayan dado la oportunidad de servir a mi país desde otro contexto y agradezco también a todas las personas que me eligieron como congresistas, no les fallé un solo día, ahí está mi producción legislativa”, señaló.