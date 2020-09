Fabio Noriega, quien fue sindicado como el asesor legal de la exfuncionaria de Palacio Karem Roca, aseguró este lunes que hace dos años le hizo llegar al presidente Martín Vizcarra documentación para que “tome las medidas correctivas de su entorno más íntimo en Palacio”.

“[¿Quiere decirle algo al presidente?] Le diría: señor presidente de la República, el año 2018 le hice llegar documentación para que usted tome las medidas correctivas de su entorno más íntimo en Palacio y las consecuencias legales al día de hoy no se hubieran suscitado si usted tomaba en su oportunidad estas medidas, eso es todo”, afirmó en Willax TV.

En un pronunciamiento emitido esta tarde por el presidente Martín Vizcarra, señaló que se debe investigar quiénes han estado detrás del “complot” en contra de su administración.

“¿Quién es Fabio Noriega y a quién responde? ¿Quiénes están detrás de este complot, cuyos hilos parecieran conducir al mismo presidente de la Comisión de Fiscalización? ¿Quién ha querido usar estos argumentos para vacar al presidente de la República, sin ser esta una causal de vacancia y ha llevado al propio presidente del Congreso por este camino?”, cuestionó el mandatario.

Noriega explicó que conoció a Karem Roca durante la segunda vuelta electoral. Sin embargo, a raíz del envío de estos documentos al presidente -de los cuáles no especificó su contenido- ella le cortó la comunicación hasta abril de este año.

“Recién el 3 de julio de este año me llama. [¿Por qué?] Bueno porque me consideraba su amigo, su confidente, su asesor legal, para decirme que tenía problemas y normal. [¿Cómo asesor legal?] La verdad, como asesor legal, entonces, yo le di algunas pautas siempre”, contó.

“Cuando retomo la relación legal para que yo le aconseje, ahora en el mes de julio, yo le dije ‘lo único que te pido es, por favor, no me metas en problemas. Tienes que hablar conmigo la verdad’, [y ella dijo] ‘sí, no, por eso te estoy llamando’. Yo desconfiaba de ella y ahí está pues, ahí están las grabaciones que me ha hecho”, agregó.

En ese sentido, afirmó que Martín Vizcarra “está totalmente equivocado” respecto a que estaría “usando” a Karem Roca como un “complot” en contra de su administración.

“¿Cómo voy a utilizar a Karem Roca si al presidente le hice llegar los documentos de Karem Roca? Claro, yo le hice llegar en el mes de octubre del 2018 y de eso tiene pleno conocimiento por su [ex]secretaria Mirian Morales”, dijo.

Fabio Noriega aseguró que alertó al mandatario sobre “actos de deslealtad”, a fin de que no se repitan.

“Lo previne al presidente, le dije para que tome [precauciones], le puse una carta, le dije para que estos actos no se repitan, actos de deslealtad, digámosle así”, refirió.

Audios de Karem Roca y Mirian Morales

Audio de Karem Roca y Mirian Morales - diario ojo

